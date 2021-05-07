要有好節目，先要有好團隊，要有好《ERROR自肥企画》節目，就要有ERROR及幕後團隊。今輯節目開宗明義自肥，ERROR四位成員的計劃陸續有進展，今集193搵造型師傾MV的服裝，雖然獲造型師讚有fashion sense，但一輪嘴講完意見後，造型師說原來已過時，而且成品可能會似壽衣，導演Mike都說對193的自肥項目非常冇信心。節目似乎又劇透自己，近鏡影了193的筆記，兩位女主角分別寫上「冰冰」及「Gi Gi」，有網民估計是兩位YouTuber阿冰及阿GI。

今集自肥環節送PS5，相當重手，不過遊戲只有一位贏家可以獨食獎品，而當中還有一份是「自肥代價」，ERROR四位成員分別在岸邊眺望對岸揀「獎品」，保錡初時得意洋洋恥笑最後揀「獎品」的肥仔必中懲罰：「初號機一定係懲罰嚟，扮過就知，要喺冷下水溫，全塊面化妝，兩日都未洗甩。」結果出乎意料，肥仔抽中PS5，而保錡抽中大懲罰——蜜蠟脫毛。（見另文）

不過自肥大獎得主，其實由始至於都是導演Mike！節目尾聲他將導演一職交給了另一幕後RainP拍MV，自己就玩埋一份與ERROR扮暴走族，又揸電單車，連格仔都遮不住他的笑容。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）