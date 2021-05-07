青春期對性充滿好奇是人之常情，以正面心態面對才是應有之道，前年的Netflix兩部劇集《性愛自修室》（Sex Education）和《親密束縛》（Bonding）同樣以喜劇手法道出角色的徬徨，開放積極。去年的波蘭情色電影《禁室365日》（365 Days）雖然震驚全球，卻是得啖笑的反面教材。

《性愛自修室》探討性教育

英劇《性愛自修室》描述處男高中生Otis被性治療師媽媽薰陶，他與同學Maeve在學校開設地下性愛治療診所，為同學提供輔導。 劇集反映傳統學校對性教育的漠視，還有當今青少年面對的成長難題，包括網絡欺凌、校園暴力、父母對子女的監控、性向認同，甚至連墮胎也有探討，完全符合英文劇名「性教育」的含義。

《親密束縛》挑戰SM尺度

美劇《親密束縛》兩位主角帶觀眾經歷兩位年輕主角的SM 歷程，Tiff畢業後，加入SM俱樂部工作，成為SM女王，在業界中更逐漸建立自己的名聲。她之後僱用同志好友Pete當其助手，後來因為一次意外，兩人被俱樂部解僱。他們決定重新學習SM真諦，捲土重來挑戰SM事業與人生。劇集今年1月推出第二季，不過反應普通。

《禁室365日》劇情太Cult

與《性福演算法》一樣來自波蘭的電影《禁室365日》去年撼動全球，故事描述來自波蘭的平凡女性獨自到意大利旅遊，卻慘遭黑手黨二代綁架，原來這位黑二代對她一見鍾情，希望以一年時間攻陷芳心。令觀眾見識踩界的性愛尺度之餘，也被無底線的騎呢嚇壞，不合情理的劇情更令這部電影成為一時cult片。