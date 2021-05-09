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MIRROR演唱會丨七仙羽想送能量金字塔幫姜濤補血 驚隊友怨偏心：最後邊個都唔畀

1小時前

MIRROR演唱會今晚第4場撞正母親節，除了「教主」Anson Lo邀請到「教父教母」入場，現場還見到非常愛錫MIRROR及ERROR的風水師七仙羽。七師傅的受歡迎程度相當高，受訪期間有大批MIRROR fans大嗌她的口頭禪「師傅愛你」，之後再輪流合照。

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七師傅受訪時稱，因為合作過，所以每一位MIRROR成員都喜歡，有記者講起她平時最愛的保錡，七師傅突然清醒：「保錡係ERROR。」

姜濤在演唱會前開Live自爆曾在綵排時暈倒，七師傅自爆原本想送一座需時半年時間製作的能量金字塔給姜濤，不過最後打消念頭，她解釋：「但係呢，我諗過，入面仲有另外11個，佢哋會覺得『嘩！七師傅你咁偏心。』我禮物已經揸咗喺手，但我諗諗吓，算啦，費事其他人唔開心。」最後她決定為姜濤誦經：「唸到佢身體健康。」記者提議可以送足12份，她卻說：「我唔夠呀！我個能量產品好易燒……暢銷……搶手呀！我唔夠呀！」最後因為覺得唔好意思，決定所有人都沒有禮物。

七師傅最近拍廣告，知道到拍攝辛苦，她說明白MIRROR訓練更加辛苦，但她卻突然用ERROR的肥仔做例子：「我見到ERROR個肥仔，我喺電視台見到佢，經常都係瞓覺，有次我收工見到佢啱啱返工，揸住塊麵包、一罐汽水，佢日日都係食呢啲，都冇時間食嘢。」

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