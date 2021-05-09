活躍於80年代的美國女星Tawny Kitaen，於當地時間前日早上在加州家中與世長辭，終年59歲。Tawny Kitaen前日才更新IG貼出家人合照，其死訊則是由兩名女兒在其IG上公開，但就未透露死因。

Tawny Kitaen出道時身兼演員及模特兒，在1984年法國電影《處女戰士》（The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak），同年又上映夥拍湯漢斯（Tom Hanks）的荷李活片《瘋狂今晚夜》（Bachelor Party）。Tawny Kitaen當年憑性感走紅，其主演的《處女戰士》加入亞洲元素及異色冒險題材，片中有大量女性裸露場面，她與其他女配角均露兩點上陣，Tawny Kitaen參演過的影視作品近半百套之多。

除了拍戲外，出生於聖地亞哥的Tawny Kitaen，跟搖滾界結下不解之緣，先為重金屬樂團RATT的1983年專輯《Out of the Cellar》任封套女郎及拍MV，當時還與樂隊結他手Robbin Crosby約會，之後又替樂隊Whitesnake的80年代歌曲《Here I Go Again》、《Still of the Night》、《Is This Love》等拍攝MV。可是她之後遇上人生低潮，不但事業下滑，還經歷兩段失敗婚姻，曾有嚴重的濫藥問題，因藏毒被捕送入勒戒所半年，年輕時也曾經隆胸，沒想到植入物卻滲開到肋骨，讓她相當後悔，令她先後隆胸縮胸共六次，出現多次併發症，她四年前決定「拆彈」移除植入物，醫生在手術期間出動水蛭，幫助吸走血液。

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