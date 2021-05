活躍於80年代的美國女星Tawny Kitaen,於當地時間前日早上在加州家中與世長辭,終年59歲。Tawny Kitaen前日才更新IG貼出家人合照,其死訊則是由兩名女兒在其IG上公開,但就未透露死因。

Tawny Kitaen出道時身兼演員及模特兒,在1984年法國電影《處女戰士》(The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak),同年又上映夥拍湯漢斯(Tom Hanks)的荷李活片《瘋狂今晚夜》(Bachelor Party)。Tawny Kitaen當年憑性感走紅,其主演的《處女戰士》加入亞洲元素及異色冒險題材,片中有大量女性裸露場面,她與其他女配角均露兩點上陣,Tawny Kitaen參演過的影視作品近半百套之多。

除了拍戲外,出生於聖地亞哥的Tawny Kitaen,跟搖滾界結下不解之緣,先為重金屬樂團RATT的1983年專輯《Out of the Cellar》任封套女郎及拍MV,當時還與樂隊結他手Robbin Crosby約會,之後又替樂隊Whitesnake的80年代歌曲《Here I Go Again》、《Still of the Night》、《Is This Love》等拍攝MV。可是她之後遇上人生低潮,不但事業下滑,還經歷兩段失敗婚姻,曾有嚴重的濫藥問題,因藏毒被捕送入勒戒所半年,年輕時也曾經隆胸,沒想到植入物卻滲開到肋骨,讓她相當後悔,令她先後隆胸縮胸共六次,出現多次併發症,她四年前決定「拆彈」移除植入物,醫生在手術期間出動水蛭,幫助吸走血液。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)