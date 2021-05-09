MIRROR同ERROR熱爆全城，經理人花姐一早紅咗，接拍嘅廣告連大台都有得出街。估唔到花姐條「𡃁」，曾編首屆《全民造星》、《美女郊遊遊》，及兩輯《花姐ERROR遊》節目嘅編導Mike（劉諾衡）最近都人氣急升。Mike向來玩得夠癲夠放，試過將花姐彈上成層樓咁高，最近喺《ERROR自肥企画》出鏡率奇高，拍得住四位主持，Mike每套作品都將自己樣貌打格，在螢幕上一直充滿神秘，被戲稱為「格仔導演」。

Mike導喺對上一集同ERROR四子一齊扮暴走族，一身爆肌騷紋身造型，被網民激讚「好鬼型」。而193（郭嘉駿）今日亦有喺社交平台上載當日拍攝花絮相，但竟然唔記得幫Mike導打番格仔，疑被出賣即成為焦點，網民留言：「Mike導平時打格仔咁辛苦你咁樣出賣佢？」、「重點係mike 無碼流出」、「要接受懲罰」等。

其實在螢幕以外，Mike導不時都會在網上粉墨登場，水陸皆精而且諗頭多多，佢曾喺社交平台分享運動相，鍾意潛水、爬獨木舟，仲有攀石，所以練得一身結實肌肉。而佢喺節目入面都有好多自肥計劃留畀自己，例如揸住電單車四圍玩，又將EVA嘅主題曲《殘酷天使的行動綱領》改編成《無制限OT編集団の行動綱領》，自己唱埋。

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