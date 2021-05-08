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【心靈脆弱】情緒影響身形劇變

45分鐘前
苟芸慧

圈中不少藝人曾患上情緒病引致身形暴肥或暴瘦，有些更嚴重到要停工避世，待醫好情緒病後才復工。因情緒引致暴瘦的有韓君婷及鄭秀文，而暴肥的有苟芸慧及陳奕迅等。

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【暴瘦】

鄭艷麗　厭食入院

90年代港產三級片女星鄭艷麗，去年在社交網自爆患上厭食症，暴瘦得90多磅要入院，更一度被送往深切治療部（ICU），不過後來情況穩定出院，兩個月前她上載行山相，身形已回復不少。

韓君婷　變火柴人

1997年亞姐冠軍韓君婷，當年身材圓潤，惟其後時肥時瘦，2001年她暴肥至150磅，纖體後變回120磅索女，惟2006年患上厭食症及抑鬱症，曾變成僅得90磅火柴人，近年身材才回復正常。

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鄭秀文　戰勝抑鬱

鄭秀文出道時有包包面，但為上鏡落力減肥，2005年她拍完電影《長恨歌》後患上抑鬱症，不但情緒低落，本來滿身肌肉的她變成紙板人，更出現樹筋頸，幸而靠着信仰走出抑鬱黑洞。

【暴肥】

苟芸慧　失戀病發

苟芸慧在2013年被指介入天王郭富城與名模熊黛林的戀情，惟二人戀情火速玩完，有指苟芸慧不堪負面新聞及失戀而情緒病發，之後再患上甲狀腺疾病，暴脹至170磅，被封為「肥苟」。

陳奕迅　人群驚恐

本身「肥底」的陳奕迅於2013年在紅館開個唱，疑因個唱壓力大，曾暴肥到接近190磅，還有胃脹氣及聲音沙啞，他曾在演唱會上突然不斷向粉絲道歉，哽咽表示患上躁鬱症及人群恐懼症。

張可頤　分泌失調

2005年張可頤離開無綫返內地拍劇，返港後發現愛犬病逝，加上當年太投入劇集《長恨歌》患上抑鬱症，導致甲狀腺分泌失調，患上甲狀腺功能亢進症，頸腫面腫，被迫停工兩年。

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