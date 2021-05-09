動畫電影《一家人大戰機械人》（The Mitchells’ Vs. The Machines）近日於Netflix上架，作品是由古天樂旗下的天下一電影公司與哥倫比亞影業（Columbia Pictures）及索尼動畫（Sony Pictures Animation）合作之作品，有觀眾就發現當中有大量彩蛋向經典電影致敬，大家不妨都可以留意一下。

《未來戰士》

在戲中，有一幕是PAL機械人踩爆智能電話，那一幕與《未來戰士2》（Terminator 2）中，戰士踩爆人類頭骨的動作很相似。

《閃靈》

《一家人大戰機械人》的大部份彩蛋都出現在女主角Katie身上，例如她的一雙襪子，圖案就與《閃靈》（The Shining）中恐怖酒店的地毯圖案一模一樣。

《2001太空漫遊》

PAL是引致戲中機械人叛變的主要人物，而其名字就是向HAL致敬。HAL是《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）中叛變的電腦，而《一家人大戰機械人》中機械人的黑幕加紅點造型，更是明顯地與HAL一致。至於PAL的寶座是三本書，其中一本是孫子兵法。

《星球大戰》

戲中Katie打扮成機械人的模樣，混入一堆貌似白兵的的機械人中，而這個情節就與《星球大戰》（Star Wars）中Luke與Han，穿上白兵裝混入敵方的情節一樣。

《末日先鋒》

Katie在片中直接提到《末日先鋒》（Mad Max），她建議Mitchells在末日中成為殺死機器人的道路勇士，情節與《末日先鋒》一模一樣。

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