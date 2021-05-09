大陸真人騷《青春有你3》最近連翻出事，先是人氣參賽者余景天因父母經營的卡拉OK疑似爆出涉黃及販毒消息，致余景天要以身體問題退出比賽；之後又因fans為投票支持偶像而做出「倒奶」行為被狂轟，搞到被廣電局勒令暫停錄影。事隔3日，《青春有你3》今日在官方微博宣佈終止錄製同取消決賽。

愛奇藝節目《青春有你3》早前爆出有fans為了支持偶像，購入大量牛奶飲品後用樽蓋掃Code投票谷分數，不過因fans掃Code後直接將飲品倒掉造成嚴重浪費。倒奶事件曝光後，節目即被一面倒狂批利用fans來促銷產品，並指「倒奶」違反中共總書記習近平去年力倡的「惜食令」，新華社即出文批評事件是「是以浪費和揮霍為代價的吸睛牟利，是對勞動的不尊重」，又鬧爆節目中的參賽者在爭議聲中保持沉默「無疑是對社會責任的逃避，更是對『偶像』二字的褻瀆。」至於廣電局亦即時出手勒令節目暫停錄製。表示會「誠懇接受、堅決服從」的愛奇藝隨即宣佈停止錄製及直播原定在5月8日播出的節目，並稱會「慎重研究並調整節目規則」、亦與蒙牛出post道歉，並謂「堅決反對一切形式的食品浪費」。

雖然愛奇藝方面指會改進節目，但今日《青春有你3》官方微博中卻公佈「節目組決定終止節目錄製，取消決賽。」而一眾fans眼見偶像有機會因取消決賽而不能出道，紛紛留言表示「要決賽」，更有人留言指自己花錢是讓偶像出道，「賠錢！你一句取消決賽就取消決賽！是詐騙吧！」似乎擔心偶像多過「惜食令」。

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