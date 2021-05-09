韓國52歲美魔女牙醫李秀珍，不時在YouTube頻道keep住上載影片公開近況及往事，多次引起網民熱議。李秀珍昨日又在頻道上爆料，指自己曾經和一名曾離婚的男藝人拍拖，兩人當時更到達到談婚論嫁的地步，但最終分手收場，對方現時亦已再婚了。

前度現已婚

李秀珍昨日被問到是否有和藝人拍拖時，她就直認說：「有交往過的對象，以為和那個人很合得來，後來才知道很一般。我們差點結婚，但結束比想像中要快。那個人曾經離婚，從報道中聽說現在再婚了。」有fans傾訴指家裏給了自己不少結婚壓力時，李秀珍就說：「我們以前20多歲的時候就會吵着說錯過了結婚時期，雖然現時已經變得寬鬆了，但首先應該考慮的是自己想成為甚麼樣的人吧。」

享受一個人

李秀珍表示：「首先要成為好人，培養看好人眼力。我因為經歷過艱難的婚姻和離婚，但離婚後很幸福，現在還是一個人好。當年離婚的人不普遍，離婚的人在別人面前連三句話都不可以說出來。」對於再婚問題，她就承認表示如果有好男人出現，自己也說不定會再婚。不過她就要求對方外貌要似丁海寅，身高最好有1.86米：「但是韓國男人好像都喜歡年輕的女人，我去國外的話人氣應該很高。」提到宗教信仰時，李秀珍指以前更年期、不安感、憂鬱症太嚴重，甚至想過極端的選擇，但之後跟朋友去了教堂，雖然當時有打瞌睡，不過聽到現場的話時卻成功救了她。

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