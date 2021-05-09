ViuTV《ERROR自肥企画》第一周節目，完！前晚一集在助理編導Rain P拍的《熱血！青春！激吻暴走族！》MV下結束，雖然MV都有放上YouTube，不過受歡迎程度遠遠不及第一集播出的《無制限OT編集団の行動綱領》，這首由格仔導演Mike主唱，編劇暉填詞的主題曲發揮奇效，繼續霸佔YouTube熱播榜第一位。

今日有遊戲玩家以switch遊戲《動物森友會》重現《行動綱領》MV，創作了不少道具、場景，包括極秘箱、ViuTV、工作人員制服等都有，影片細緻到連MV中的節目預告都有重現，其中「任何人？友達？」、「忍者打飛機」都高度還原。

創作者「coffee__animalcrossing」介紹片段時稱：「第一次聽已經上咗腦？諗唔番原唱係點。」雖然片段只長約90秒，不過因為場景、特效、剪接都多，足足用了5日才完工。另外由於《動森》本身的限制，肥仔只可以用村民子墨扮肥仔，193就因為太高，要用頭飾加長身高，可惜生啤實在太特別，未能以遊戲角色代替，最終要key頭處理。除了主題曲，片尾有彩蛋還原阿Dee型棍地使出「鳳凰不死鳥」卻中伏跌落大窿一幕。

coffee__animalcrossing之前已經改造過不少風格的動森島，亦試過還原MIRROR的MV，不過完工時間都只是一日多，比今次《行動綱領》都快得多。

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