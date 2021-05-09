陳柏宇太太符曉薇（Leanne）上周三（5日）於IG撰千字文，分享年初再度懷孕後，胎兒上月被證實患上愛德華氏綜合症T18，需要接受人工流產，縱然Leanne盡力堅強面對，但從一文一字間仍感到她對兒子的不捨及傷痛。

10月懷胎，母親需要經歷身心很大磨練考驗，面對胎兒不幸患上罕有病，更要承受外人難以明暸的內心壓力。Leanne日前的分享除了抒發內心感受外，也收到同樣經歷的媽媽勉勵，她在IG寫上：「多謝大家詳細告訴我你的故事，你們的故事令我感覺我並不孤單。多謝大家對我說多謝我的分享，因為我們也是同路人，而這個分享可以令你感覺你並不孤單，我們一起走過悲傷。」

同路人共勉

能夠跟同路人共勉，Leanne覺得這是很大的力量令自己得到安慰，亦令她對兒子的離開有新的看法，她寫上：「令我覺得弟弟變得更有意義，每一個人一生有自己要完成的任務，弟弟雖然短短的時間，但已經完成他的任務，可能這個是自我安慰，但對我來說非常有用。」最後她多謝互不相識的大家把愛傳遞給她，也希望大家繼續傳遞愛給別人。

手術後頭痛見暈

Leanne又在IG Story分享兩餸一湯加燕麥飯的坐月餐，她指上星期手術完，沒有好好坐月，還立即工作及接送囡囡陳羿辰（Abi）返學放學，近幾日開始感覺到頭痛、頭暈，決定還是要乖乖留在家好好坐月，調理好身體。

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