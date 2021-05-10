今日42歲生日的韓國性感歌姬李孝利去年關閉了IG，並透露要與音樂人老公李尚順有懷孕計劃。而於昨日播出的SBS節目《TV動物農場》內，李孝利回憶去年底離世的愛犬順心時，亦傷心得流下了眼淚，場面令人心痛。

平安夜前夕離世

李孝利和李尚順事隔3年再次來到濟州的新婚家，並於節目內回憶與順心一起度過了3647天的時光，李孝利說：「順心離開的準確時間是去年12月23日凌晨5點半左右。 感覺像是平靜的凌晨，沒有颳風，沒有一點嘈雜的地方。離開時太安靜了。我覺得回憶這種事，一定要來到一起回憶的空間，可以整理自己的心，觀眾也可以更舒服地思考當要送走寵物時是甚麼模樣。」

做義工遇見順心

李孝利透露在濟州島生活的原因是因為家中寵物：「以前作為旅行時曾經帶過牠們來旅行，牠們非常幸福。而且看到牠們的表情與在首爾時不同，所以我當時就想要過這樣的生活，蓋了這棟房子之後就搬過來了。」李孝利是在流浪狗保護中心做義工時遇見順心，雖然現場有兩三隻狗狗，但李孝利卻只關注顯得孤獨的順心，她說：「順心被毛遮蔽了眼睛，臉都看不見，年齡也難以估計。我問為甚麼得牠一個待着，原來是因為其他狗狗總是攻擊牠，所以讓牠獨自待着。」

與愛犬似愛情交流

之後李孝利每個月都會探順心，直到得知順心一隻眼睛失明，加上患有子宮內膜炎等疾病而做了手術，最終李孝利決心收養順心。她說：「順心是第一次與其他生命體有這麼深厚的愛情交流，我亦明白了人生中最讓我感到幸福的就是深厚的愛情和交流。從那以後，我更感受到了動物們不被愛戴、孤獨的表情和心情。如果要假裝不知道，反而更加關注這個方面。在養順心的過程中，知道了和動物有這麼深的交流，之後對動物更加感興趣了。」

李孝利和李尚順夫婦還公開了順心離世最後一刻的片段，於片段中，李孝利撫摸着順心，傷心地流下了眼淚。李孝利說：「總有一天會比我先去的，只是這麼想而已。 」

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