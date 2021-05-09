港姐出身的岑杏賢去年低調簽紙嫁給加籍金融才俊張嘉俊（Kelvin），曾表示不急於生B的她，擇正今日母親節在社交平台貼相，宣佈成功造人，已經懷孕5個月。

跟媽咪學習

岑杏賢分別以中英雙語留言講心情，當中以中文版較長篇，她寫道：「今日主角係我……肚裏面五個月的BB！我同老公等待做好BB詳細檢查，知道各方面一切正常，先分享呢一份喜悅！」相中見到岑杏賢靠在老公Kelvin身上，幸福滿瀉；而Kelvin亦輕吻太太額頭，一臉寵愛。穿上紅色孕婦裝的岑杏賢的肚子已經相當明顯，但手臂亦是纖幼，未見因陀B而增磅太多。

岑杏賢又指自己的心境因為懷孕而改變不少，幸有媽咪陪伴和教導，她說：「一日未真正當媽媽，都未能夠體會到，由懷孕開始，心態上、身體上帶來的各種變化！呢一份奇妙旅程，好多謝我媽媽，妳絕對是我最大的榜樣、最大的驕傲！未來日子，還有很多東西向妳學習，向唔同媽媽學習！」岑杏賢更藉機向天下的媽媽及準媽媽祝願母親節快樂，又表示：「I love you Mum.」

結婚僅半年

現年32歲的岑杏賢，今次陀B都「收」得相當密實，日前她才與一班好姊妹朱千雪、蔡思貝和楊秀惠為湯洛雯慶祝生日，她們公開當日生日P的照片，幾乎都只可以見到岑杏賢的上半身，加上她身穿黑衣，外加外套，完全看不出她懷孕的蛛絲馬迹。而一班姊妹中，楊秀惠已為人母，相信岑杏賢可以向好友取經。

岑杏賢去年嫁人後，便立即開工，幫大台繼續拍《愛·回家之開心速遞》，當時被問到造人大計，她笑言會順其自然，而且無壓力，反而是與她合演的歐瑞偉及呂慧儀等，就希望她可以早日生B，請大家食薑醋。至於與岑杏賢差不多日子結婚、其舊愛袁偉豪與妻子張寶兒則尚未有喜訊傳出。

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