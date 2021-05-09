森美與太太陳雅嫻（Veronica）結婚20年，育有一子一女，對自己的私生活一直保持低調的他，甚少公開談及太太，為了感激太太多年來為家庭付出的努力，森美於社交平台晒出夫妻在主題公園前留影的合照，並甜蜜地表示：「公主城堡前發現，野獸跟公主。二十年前沒有盛大的婚宴，仍能走到今天，就用一張簡單的相片，交換再多走二十年。」不少好友留言祝賀，讚夫妻二人好Sweet，麥美恩更笑言：「阿嫂真係索到爆， 成日收埋就知點解？」

此外，新加坡天后孫燕姿與荷蘭籍印尼裔老公納迪姆於2011年結婚，同樣育有一子一女，昨日是二人結婚10周年紀念日，孫燕姿也難得晒出全家福放閃，夫妻二人與8歲囝囝「納小子」、2歲囡囡Poppy及愛犬一同入鏡，網民驚呼：「居然已經10年了」、「一家四口好幸福」、「女神永遠開心」。

2000年出道的孫燕姿，婚後減少了工作量，日前有大陸年輕網民不識孫燕姿，指她為「冷門歌手」，立刻引來各界炮轟，連大陸當紅男藝人肖戰也留言轟「離譜」，對此孫燕姿則幽默回應：「冷門歌手感謝大家的關注。很快要有新歌。敬請期待。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）