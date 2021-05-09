今日是母親節，各大電視台都例必派記者出外作實地採訪。NowTV新聞台記者張福軒今日去酒樓視察限聚令下市民怎樣慶祝母親節，在報道中忽然興起獻唱姜濤的熱爆歌《蒙著嘴說愛你》，生鬼表現瞬間成為網上熱話。

張福軒跟有兩個小朋友的媽媽同枱，突然除低口罩說：「嫌喺街戴住口罩好似同媽媽有曾隔膜咁，嚟到酒樓飲茶就有得除罩相見，更有心意。」之後在配稿再說：「蒙著嘴說愛你都未夠，仲要買夠三紮花。」在節目尾聲清唱：「同媽媽say I love u 只有愛恒久不枯」。

有網民質疑張福軒過火位，認為欠缺做新聞記者的專業，但亦有不少人力撐夠創意，笑指：「係咪李生話viuTV同NOWTV嘅協同效應」、「佢真係好癲而Now個採主，又畀佢咁玩先正」、「好鍾意佢，好鬼馬」、「幾欣賞，反正又唔係啲乜嘢好沉重嘅新聞」、「自己台自肥」。還有人翻出張福軒於2016年在浸大表演唱《月球上的人》，歌藝不俗，被網民質疑「係咪參加完造星入唔到行做明星，先轉行做主播」。

其實張福軒出位已經不是第一次，去年6月採訪海洋公園閉館4個月後重開，他自己坐上過山車的最前位置，他說：「如果大家識嘅可以坐埋一齊，但如果自己一個人嚟玩就要孤伶伶一個坐，任何設施都要自己一個坐。」說到最後過山車開出，張福軒把握時間說：「NowTV記者張福軒報道，啊……（這個音拖長了2秒）。」被網民取笑「嗌到劏雞咁」、「又有一條片要成為經典」。

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