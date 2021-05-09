韓國女團AOA的27歲前成員珉娥，去年7月在網上控訴10年以來一直遭隊長智珉欺凌，飽受抑鬱症及恐慌症困擾的她先後四度自殘，令fans非常擔憂。珉娥日前又在IG發長文，再度狙擊智珉及其他隊友，控訴過去因壓力大患子宮頸病變，並曾多次燒炭割脈尋死，再度引起熱議，不過珉娥之後刪去貼文。

新紋身勸「愛自己」

珉娥連日來都有更新IG，今日更上載與胞姐、母親出遊的合照，估計心情平復了不少，其精神狀況亦有所好轉。而她昨日亦公開了自己肩膀和背部的新紋身，並留言寫道：「把想跟自己說的話刻下來。」當中包括藍玫瑰圖案及「I love myself」的字句，獲fans留言打氣。

李玹珠做YouTuber

另外，女團APRIL出身的23歲前成員李玹珠，上月在IG承認在練習生時期已遭隊友欺凌，因而患上恐慌障礙。李玹珠退團後繼續演藝活動，近日更開設了個人YouTube頻道，透過影片跟fans分享日常生活，她今日公開了首段影片，只見她穿着睡衣出鏡並大晒廚藝，其甜美笑容亦冧死fans。

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