現年65歲的陳美齡於70年代紅遍亞洲，與日籍老公金子力育有三子，經常港日兩邊飛，今日母親節身在日本的她，卻要在隔離中度過，離港前陳美齡曾接種第2劑疫苗，昨晚在社交網貼手臂相，指針位仍然紅腫痕癢，留言：「反應甚大」。

陳美齡日前才從香港飛返日本，現於屋企接受14日隔離，昨晚她在社交網貼相記述「東京隔離第四天」並寫道：「今天孩子們和我在LINE談話。我告訴孩子們我的手臂打了針的部位又紅又癢。反應甚大。他們說，『媽媽，希望您打了疫苗的副作用在母親節之前轉好。』我笑着説，『你們都不在，好不好也沒分別啊！』他們説，『雖然我們在遠方，但還是要慶祝呀！』真乖！太窩心了！」

本月3日，陳美齡在社交網留言指接種了第2針新冠疫苗，翌日再報告情況：「因為昨天打了第2針疫苗，今天體溫比較高，很疲倦，手臂和膊頭都很痛。」怎知事隔多日，副作用至昨晚仍未消退，相中見到她的前臂又紅又腫，有點嚇人，網民都留言慰問：「敏感似啲，小心點，有需找醫生。」、「是否小小針口？好誇張！」、「嘩！好大反應」、「我初時以為是一條長南瓜！」還有網民問她打邊隻疫苗？但陳美齡沒回覆。

雖然兒子不在身邊未能慶祝母親節，但陳美齡的老公就買了牛扒回來，她寫道：「我小心的把它烤好，吃得很開心。非常美味！『和牛』是比較昂貴，但的確是物有所値！」並祝願世界上所有的偉大媽媽，有一個快樂的母親節。

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