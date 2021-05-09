踏入2021春夏季，無論妝容還是香氣的trend都變得溫柔有朝氣，就像玫瑰看似淡然溫柔，但內裡卻充滿個性！透過色彩及香味流露出女性獨特的細膩情感。

Hermes Beauty彩妝系列亮麗推出Rose Hermès瑰麗粉紅系列。包括八款Rose Hermès Silky Blush腮紅、兩款腮紅刷、一款Pommette腮紅隨身包和三款自然透亮的瑰麗唇膏。Rose Hermès Silky Blush腮紅絲綢般細滑，腮紅的粉末質地超輕盈。Rose Hermès瑰麗唇膏輕盈霧面效果，唇膏瞬即融入雙唇，自然中透露溫柔色彩。

Charlotte Tilbury 推出全新Look of Love瑰麗寵愛系列。這系列的以玫瑰色調作為主色，容易使用，是適合戀愛的浪漫妝容選擇！系列包括多款唇膏以及七合一多功能彩妝盤，化出少女般的玫瑰氣息。

Dolce&Gabbana Beauty推出的Dolce系列中最新的成員Dolce Rose淡香氛，盡情享受率性的一面。充滿歡樂和活力，Dolce Rose充滿玩樂態度的香氣。果味花香將精緻純淨的玫瑰、清脆的百葉玫瑰香、柔和的麝香與香甜的紅醋栗結合在一起，是春夏活潑個性的理想搭配！

香氣沐浴產品品牌Lush推出新產品Rose Gold Bath Bomb瑰麗金花汽泡彈，金光閃爍的浴水猶如夕陽餘輝，演變出散發舒心花香的粉紅、橙黃旋渦，在晚上使用，享受Me Time時光帶來的精緻生活。

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