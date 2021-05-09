MIRROR成軍三年第二個演唱會，仍然未能進駐紅館，令入場難度變成地獄級。填詞人Wyman昨晚得到睇騷機會，之後在IG貼大合照及分享感受，他講起以前有人建議為12星座寫歌，到今次睇完MIRROR演唱會之後，他反問自己，認為要為12位MIRROR成員各自度身訂造一首歌詞會更難。

MIRROR成員各自擁有的單曲不算多，但Wyman已包辦了兩首——Edan的《E先生連環不幸事件》及姜濤的新歌《Master Class》。結果Wyman一出「事後post」，成功引到花姐上水留言：「唔會難到你。」似乎暗示自己有意為12子各自出歌，不過Wyman反過來提出要求：「係咪寫晒12個之後，吸滿印仔你獎我寫一首畀你唱先？」

除了花姐亂入，MIRROR fans趁機會向Wyman介紹自己偶像，此post亦成為MIRROR面試會場，隊長Lokman、Stanley、Anson Lo、AK、Edan、Jeremy等都有多謝Wyman捧場，而Wyman都有逐一答覆，包括留下大段建議給 Anson Lo：「覺得你應該至少有一首妖孽啲嘅快歌。」又以時裝達人觸覺指Anson Lo的「鴨血戰衣」不夠紅、未夠妖，他更形容Jeremy是MIRROR的邪氣部門負責人。

Wyman在IG透露，今次入場是第一次現場聽《E先生連環不幸事件》、《Master Class》，他多謝Edan：「好似睇（人哋）個仔幼稚園畢業表演咁，係好感動嘅。多謝。」同時自爆第一次與姜濤見面：「喺《Master Class》903冠軍呢日（編按，第19周專業推介冠軍歌），我哋初次見面，都算特別有意義。」演唱會中，Stanley翻唱的《裙下之臣》也是Wyman作品，他多謝Stanley有妖版演出，另外他又讚AK絕不留力但放收自如。

昨晚演出有小插曲，與MIRROR並肩作戰了數晚的樂手徐浩自爆在台上有小意外，差點跌落台：「 幸好沒有受傷，台下的觀眾也沒有看到我狼狽的樣子。」事後工作人員加上隔板，避免意外再發生。

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