人氣組合MIRROR今晚在九展舉行第四場演唱會，ViuTV節目《膠戰》主持黃正宜、岑珈其、魏浚笙（Jeffery）、徐浩昌（肥腸）及劉沛蘅（Hillary）到場，引起一陣騷動，被大批MIRROR fans包圍住，他們舉步維艱，最後要由工作人員即時帶領入場。另外，今晚亦見到晚風水師七仙羽、造星同學應智越（細貓）都有到場欣賞演唱會。

適逢今日是母親節，「教主」Anson Lo開騷前在IG貼相，原來父母今晚入場做VIP睇騷，「教父教母」又與MIRROR合照，Anson Lo說：「其實每一次上台都會諗起你地由細到大教過我，『一係就唔做，一做就盡力做』希望你哋會為我感到驕傲。」Edan戲稱他們一家是「教庭降臨」，結果被fans催斟新抱茶。

場外也有不少媽媽級fans攜同子女到場，梁先生一家四口及子女的契媽成功搶購幾袋紀念品，包括T恤、頭箍、口罩、扇仔等，梁太喜歡Ian（陳卓賢）、Anson Lo（盧瀚霆）和姜濤，還指老公最先喜歡看《全民造星》，梁先生不諱言十分欣賞姜濤、Ian和ERROR隊長肥仔：「我鍾意佢哋份堅持，香港人喺呢個時候好難有㗎喇，堅持去改變自己，呢份精神係好值得去學習，希望小朋友都好似佢哋咁，佢哋（MIRROR）雖然有缺點，但佢哋會去克服，肯面對，性格方面，都係好值得學習。」提到今日是母親節，梁生表示可惜撲不到演唱會門票：「買唔到飛，所以攞咗啲錢嚟買紀念品，大約用咗2,000幾蚊，買張飛都唔止啦，而且可以當係母親節禮物。」

至於Ian fans何小姐和張小姐，今晚第一次睇演唱會：「之前冇上網睇片，我怕冇咗神秘感。」談及未能陪媽媽過母親節，何小姐說：「今朝同媽咪食咗飯，而且媽咪都鍾意Ian。」張小姐則說：「其實我都唔開心，但媽咪都鍾意Ian，我哋就影多啲相送畀媽咪。」現場放滿各成員的應援物供fans影相，何小姐和張小姐表示：「當知道MIRROR開演唱會，我哋就開始準備，所有錢都係大家夾錢，大約超過5位數字。」

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