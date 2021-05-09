1999年畢業於演藝學院的楊詩敏（蝦頭），2013年由劇場轉戰電視圈與黃子華合作《My盛Lady》，靠扮徐子珊上位；但原來剛播畢的《愛美麗狂想曲》，正正是蝦頭約滿TVB的暫別之作。蝦頭接受《1圈圈星光背後》訪問解釋：「離開唔代表我唔再拍劇，只想停一停籌備明年嘅solo舞台劇，構思咗好幾年，咁啱剛完約想專注呢件事，而一拍劇又要花好幾個月，所以定咗限期2022年演，唔想再得個講字！」

八年前，蝦頭與黃子華合作成功入屋，原來蝦頭早於演藝畢業後就有機會跟子華神合作，奈何當年她選擇留守劇場，「好好笑，當年畢業冇耐，監製徐正康搵過找我casting《男親女愛》，當時我係大支嘢到極點，話唔想做，想專注舞台劇發展，好有藝術家脾氣，冇理會係咪走失機會。」至於到2013年她又為何肯參演《My盛Lady》？「其實之前我蠢之嘛，哈，係隔多年先識唸，其實演員去到邊個媒介都可以發揮，唔單只喺舞台劇。」

蝦頭坦言由讀演藝開始已不夠自信，自覺不夠同學漂亮就不是當女主角的材料，所以事業路一直較迂迴；至於感情路，她卻指自己從小到大有數不盡的火花，但有過穩定男女朋友關係只有三、四次。因為父母於她成長期間鬧離婚，令她對婚姻產生懷疑，「我曾經認為有可能走到最遠，就係對上一段關係。呢段感情會畀我感覺：『就係呢個人』。但點解分手？因為我哋拍拖時感情唔太穩定，大家對長遠嘅感情又唔太信任、又唔識得去經營。再加上我哋嘅關係好複雜，工作上我們會一起搞project，喺意見同取向都有好多分歧，到完咗工作，返到屋企又要面對呢個人，又要面對解決唔到嘅感情問題，係越變越複雜，大家最後都handle唔到，最終唔係我甩佢或是佢甩我，係大家都覺得呢個關係要停。」

蝦頭坦言結束對上一段關係至今已單身四年，今年45歲，但從不愁寂寞，「我冇驚，而家不知幾開心。雖然我冇拖拍，但唔代表冇傾得嚟嘅人，有啲人出現過，我係會主動追求男仔嘅人，你見我一路以來嘅對象，外表從來唔係最重要，我會被對方性格吸引。其實而家冇諗咁多，懂得愛自己、欣賞自己，我認為嗰個人自然會嚟。」不過，蝦頭指等待另一半出現，並不代表她必定要結婚，「我由至終都冇諗婚姻，亦唔係為咗結婚去搵一個男人，我認為跟一個人步伐一致先會喺埋一齊，已經係一個承諾，唔需要一紙婚書嚟介定，如果對方跟我同一理念咁就冇所謂啦。」

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