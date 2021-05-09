擅長力捧女星的日本藝能事務所Sweet Power，今年爆出53歲女社長岡田直弓涉及多宗醜聞，包括性騷擾公司所屬女星，令旗下藝人紛紛有意離巢，出現一片逃亡潮。

繼24歲男星高杉真宙上月宣佈解約後，連公司一姐桐谷美玲亦被爆去意已決，而32歲已婚女星黑木美沙，也將告別效力17年的Sweet Power，獲丈夫赤西仁力撐，使她決心離巢發展。

黑木美沙與息影女星堀北真希同期加入Sweet Power，兩人曾得到岡田直弓點名力捧，15年前獲安排拍攝一本女同志風格的百合寫真集《missmatch》，當中畫面既唯美又充滿禁忌題材，曾被懷疑兩人成為岡田直弓的獵物，對於堀北真希在六年前急於嫁人，在產子後宣佈引退，而黑木美沙婚後則被公司投閒置散，近年工作量已今非昔比。

有日媒爆料，黑木美沙在2012年被赤西仁搞大肚即宣佈結婚，當時兩人被指是先斬後奏，令黑木立即被岡田社長打入冷宮。由於黑木美沙被公司忽視，最近幾乎沒有亮相機會，有指赤西仁因太太被Sweet Power放棄而感到不滿及毫不信任，當岡田直弓鬧出連串風波後，赤西仁亦贊成老婆趁機會離巢，而赤西仁自立門戶多年喜見成績，最近開始獲各大電視台邀請上音樂節目及接拍劇集，他還希望黑木可以重啟歌唱事業。

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