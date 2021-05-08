5月9日是母親節，又是子女一年一度盡孝日子，對於林利兩兄弟沒有特別，因為日日都是母親節。

現年54歲、前小虎隊成員林利日前在美孚新邨接受訪問，他表示17歲出道之前，就一直在這裏生活，邨內有不少跟家人、特別是跟83歲母親的點滴。林利表示家人沒有慶祝母親節的習慣，他說︰「其實對媽咪好，日日都可以係母親節。」講到林媽媽去年11月確診淋巴癌，到現在半年間，情況由病重到而家好轉，可以落床行街食飯。其實在得知母親病重一刻，林利同弟弟已下定決心扛起照顧母親的責任，剛在台灣新婚的林利即時飛返香港︰「當時冇諗到最壞打算，完全冇咁諗。因為我有過癌症，以前對抗癌症，都係用輕鬆心態去諗，即係唔去諗佢，唔當有病，嗰時醫生都有問我，要唔要電療、化療，咁樣穩陣好多。我都冇，割咗之後就算。」他斬釘截鐵說，就算不幸母親要一世瞓床，都會「一世陪佢」。

母子情盡在不言中

林利形容同媽咪的關係是「在心中」，自言同媽咪一樣「cool」，不愛宣之於口，但都是關心對方。訪問期間，睡醒午覺的林媽媽兩次打電話來「搵仔」，只見林利陰聲細氣話「好快返」，臨上樓前更買了麵包做午點。林媽媽年輕時是才女一名，同已故的林爸爸，都是內地大學電機工程系畢業，且性格硬淨爽快，凡事不想麻煩別人，甚麼事都喜歡「自己搞掂」。林利話這方面同母親最似，好似當年自己患腸癌要開刀，都是前一晚才通知媽媽︰「唔想佢擔心、多嘢講，等佢嚟唔切擔心，因為擔心得嚟我都開完刀。」

母子間的互動，林利會以內斂來形容，作為傳統男孩，要講「我愛你」難度登天，林利笑笑口話︰「我哋其實都擺喺心度嘅，係睇到佢愛我，我愛佢。細細個都係咁，其實大家都幾cool。男仔唔會話『我愛你』，唔會成日講，今次講多咗，特別喺醫院嗰段日子。以前寫多，今次係講。」自小母親負責照顧兩兄弟，她採放任政策讓二人去闖。好似林利15歲入行，亦沒有管太多，及後林利到台灣發展，當時林媽媽的反應只是「去啦」，他說︰「但我相信心入面佢係錫我嘅，媽咪從來冇要求過我哋兩兄弟要點樣，亦從來冇問我哋攞過一毫子。就算你畀一毫子佢，佢就幫你儲夠三毫子。」

林利在外地漂泊多年，10年前若有所悟，決定回港，他說︰「好多身邊同齡朋友，雙親無聲無息走咗。我諗返自己嗰20年，20至40幾歲其實係好自私嘅，我哋只係掛住自己嘅前途去諗。你知啦，娛樂圈我每日要不停做好多嘢去keep住個所謂嘅知名度，其實係忽略咗家人，疏忽咗屋企。老竇早走，令我覺得唔好到失去先諗起珍惜，親情要自己把握。」坐言起行便經常港、台兩邊走，多了時間返香港同媽咪住。他笑言好多時媽咪在廳睇電視，自己在房上網，但他形容「屋企多咗一個人，就係一個人，人氣都唔同」。雖然母親怕耽誤自己，經常叫他返台灣，但內心深處林利感受到母親的喜悅，笑笑口話︰「個個阿媽都係咁」。

新婚回港照顧病母

講到當初得悉母親患癌，二話不說從台灣返港，除了準備同弟弟分擔照顧的責任外，更重要的是他相信「親情」的威力︰「媽咪83歲年紀大，只係同佢做過電療，化療唔敢做。佢嘅病可以話奇蹟轉好，除咗醫護盡心照顧之外，我諗最重要都係親情。」他回港第一件事，不是買輪椅、枴杖和先請工人照顧媽咪，他說︰「你咁做反而會嚇親病人，病嘅時候最需要都係家人，特別年紀大。自己都有過癌症，過來人心情，知道聆聽同埋親人喺身邊，對病人好重要，等佢知道唔係一個人。」用意是等病人有安全感，放鬆心情去對抗病源。他說從無「打定輸數」的想法，亦不信「久病床前無孝子」這句話，林利斬釘截鐵話︰「我唔會，假如媽咪一世係咁，同細佬都會一世陪佢。」新婚太太陳貞均早前對此有微言，林利話女孩子有投訴是正常，他對太太陳貞均已經是日哄夜哄，相信她亦看到自己的努力。

當初返港見到母親躺在醫院，插喉無力下床的境況難免心痛。當下他做了一個決定，就是要接母親回家，首先他跟醫護學習為母親抽痰，學成後接了母親回美孚老家。當時他的醫生朋友曾語重心長奉勸話「插咗喉，通常都除唔返，成世。而且好易感染肺炎」，不過林利堅持接母親回家。回想那段日子，林利帶點苦笑說︰「嗰時屋企冇工人要一腳踢，唔請原因係唔想將家人責任推畀人。嗰幾個月不停抽痰，夜晚最多，冇得瞓，又要扶佢去廁所，嗰段時間都呆呆滯滯。」經過差不多兩個月，奇蹟發生，林媽媽不但可以自己下床，亦不用靠呼吸機幫助，經醫生診斷癌指數已大幅下降。林利話媽媽每日生活很簡單，每日一早起身陪媽咪行荔枝角公園，之後會回家補眠，吃過午飯小睡片刻又落樓行過。

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