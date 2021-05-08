韓國73歲實力派女星尹汝貞上月憑《農情家園》（Minari），以大熱姿態摘下奧斯卡最佳女配角，成為首位韓國演員獲得演技獎，為國爭光。升呢做「國寶級」演員的尹汝貞在美國逗留近一個月，昨日凱旋歸國，由於韓國疫情依舊肆虐，尹汝貞事前表明在現場不接受採訪，但仍吸引大批傳媒在機場等候。向來崇尚簡約的尹汝貞現身機場的造型，也沒有令人失望，她再次穿上日本品牌CDG Comme des Garcons x ALPHA MA-1外套，搭配牛仔褲及白色sneakers，並孭了法國品牌Alaia的黑色小手袋，簡約輕裝上陣卻不失時尚氣息。而尹汝貞似乎對這件MA-1外套情有獨鍾，當日她在奧斯卡後台便以此外套配禮服，將街頭風格混搭優雅。

顯得有點疲憊

昨日戴上口罩兼素顏的尹汝貞顯得有點疲憊，但她見到眾傳媒時仍友善地揮手，她跟從機場職員的防疫指引措施，掛了一個黃牌後離開，然後在工作人員陪同下登車，未有接受訪問。尹汝貞事務所前日向傳媒表示：「尹汝貞演員回國後，整理行程後需要做的很多事情，所以不能馬上給大家展現新的面貌，感到很抱歉。但是她會努力在短時間內再次站在大家面前。」

母校掛上橫幅

尹汝貞同時表達了回國的感想：「獲得最佳女配角獎的瞬間至今還歷歷在目，仍然很激動和緊張，最重要是得到了很多人鼓舞和支持的人們的厚愛，感謝到不知所措的程度。多虧了這些，獲獎的喜悅加倍，每一天都很幸福。能夠與導演及所有演員和團隊一起過，感到非常高興，我想再次向大家說聲感謝，我忘不了在美國的每一個瞬間。」另外，尹汝貞的母校首爾梨花女子高中在校內掛上祝賀她奪奧斯卡女配角的橫幅。而《農情家園》在韓國的累計觀影人次已破100萬名觀眾，片商前日公開導演及一眾演員答謝觀眾的片段。