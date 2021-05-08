鍾欣潼（阿嬌）去年5月被爆與台灣「醫界王陽明」賴弘國簽下分居協議書，今年2月正式離婚，雙方各行各路。惟阿嬌近日受荷爾蒙問題困擾，身形暴脹了三個碼成為熱話，反而近年中台兩邊走的賴弘國，於社交網貼近照時被發現暴瘦，他直認因憂鬱影響食慾暴瘦20磅，更呻爆︰「一個婚姻，人生都要毀了。」

鍾欣潼近日脹爆現身內地綜藝節目，出席活動時更被拍下凸腩巨躉，成為娛圈熱話。事後，好姊妹蔡卓妍代為解畫，指阿嬌只是荷爾蒙出問題，當大家心痛阿嬌暴肥時，她的前夫賴弘國日前在社交網貼出近照卻暴瘦現身，相中他穿上一身黑衫，身形比以前清減不少，滿面笑容的他留言︰「開心。」不少網民留言說他太瘦：「怎麼又瘦成這樣？」、「這麼瘦，要注意身體」，賴弘國則回覆：「老問題。」

堅稱非博同情

賴弘國昨日回覆台灣蘋果新聞網時坦言：「憂鬱的問題2019年到現在了，最近又開始吃不下，沒食慾。」友人透露賴弘國因憂鬱症已就醫兩年，而身高5呎11吋的他，以往體重約160磅，不過最近卻暴瘦20磅，只得140磅左右。被問到憂鬱原因，賴弘國明言自己不是博同情，只是被朋友篤爆才承認，他指憂鬱沒特別原因，可能是因為目前獨自在內地工作，最快要下月底才能返台，久未和朋友相聚散心，令他心情容易低沉。再問他憂鬱是否與離婚有關，他無奈說：「你看我一個婚姻，人生都要毀了。但這沒甚麼好讓人知道。」不過他指自己可以撐得過去：「沒事，我挺得過去，所以我現在還在努力打拼！」

賴弘國暗示自己因離婚致憂鬱，惟他自離婚後卻多次被影到身邊不乏索女，去年12月就被影到與友人到阿嬌離婚前最愛的餐廳用膳，其間他與三名少女在餐廳門外聊天，逗得美女開懷大笑。而在他的個人社交網中，亦不時上載與友人吃喝玩樂及健身的照片，其餘就是常為自家醫學美容公司宣傳。去年9月阿嬌在內地撞爆眉頭要縫針，當時賴弘國回應時指暫時沒聯絡上對方，僅表示「希望她一切都好，早日康復」，看來兩人分手不再是朋友。

阿嬌發「照騙」

另外，阿嬌早前在內地綜藝節目《怦然心動20歲》中被發現肥了三個碼，但亦無損她的工作量，繼日前她到武漢出席火鍋店活動，被影到凸腩及巨臀後，前日她就在微博分享到上海出席時裝活動的相片，可是相中面尖尖、腰部纖幼的阿嬌與現場被影到的身形相差太遠，手臂不單粗壯，更有明顯的大肚腩。有網民直指是「照騙」，有人更留言狠批她︰「發胖並不是多麼『罪惡』的事情。」力勸阿嬌不要太用力執圖。其實，阿嬌近日每當被影到脹爆身形後，她都會在社交網分享靚靚相片，似乎想極力證明自己依然苗條。

【對症下藥】情緒影響身形劇變

阿嬌前夫賴弘國稱憂鬱致暴瘦，據精神科醫生麥棨諾表示︰「患上情緒病一般會出現食慾不振，若果沒有適當處理，體重難免隨之下降，甚至暴瘦。反而有小部份病人會胃口大增，呢種症狀就係因為佢哋將進食變成一種回饋機制，覺得飽足感係消鬱解悶方法，令患者短期內暴肥。」

麥醫生說情緒病引致的暴肥或暴瘦，都應該先以藥物作第一步的治療︰「因為情緒病患者很容易自我封閉，要先令他回復開放狀態才能對症下藥，當然加埋心理治療就更事半功倍，心理治療係搵出抑鬱根源，而運動對情緒病人都有積極作用，因為運動能刺激大腦分泌安多酚，係一種快樂荷爾蒙，但大前提要先令病人回復動力。」