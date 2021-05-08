陳凱琳（Grace）與龍鳳胎弟弟Derek的樣子跟家姐Joyce截然不同，一直是網民熱話，質疑父母明明是中國人臉孔，但Derek和Grace卻似印巴人，惹來領養、試管嬰兒等傳言，Grace媽媽陳劉惠嫻（Connie）日前就接受車淑梅的港台節目《舊日的足跡》訪問，為大家解開一切謎團。

或因多食荷爾蒙

Connie自言：「其實Grace同Derek龍鳳胎出世嗰陣，同大家姐一樣非常白淨，但突然喺14、15歲嘅時候，眼大咗、臉尖咗，阿仔鬚根多咗，可能我媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細路又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦！」有指Grace與Derek樣子標致，外界經常拿來與家姐Joyce比較，因而令Joyce感到自卑，Connie說：「坦白講，Joyce 14、15歲進入青春期，我真係問過佢：『如果有人話妹妹靚過你，你會唔會唔舒服？』Joyce直答唔會：『佢係我妹妹，每個人都靚，只係角度唔同，其他人唔可以用容貌去分裂我哋，否則我會將話題停止。』」

「怕佢只係玩玩吓」

談及當年曾反對Grace和鄭嘉穎拍拖，Connie直認不諱，她說：「一、我唔認識佢；二、聽聞佢好花弗；三、年紀都有少少影響（相差23年），怕佢只係玩玩吓。但我唔可以一刀切，始終大家都係成年人，我初時唔想見佢，因為我驚唔知點面對佢同相處。我真係好驚，好唔開心，唔知點算好，因為呢次係Grace嘅初戀……！」Connie憶述初次見嘉穎時，對方好熱情，好有禮貌，對長輩十分尊重，還送上一支極名貴紅酒作見面禮，故對他慢慢改觀。

自從鄭嘉穎與Grace結婚後，Connie大讚他為人細心、體貼，一切以家庭為重，並說「佢成日問兩個仔大咗會唔會唔夠錢用，驚住通貨膨脹，成日問老婆舒唔舒服，成日叫Grace唔好慳，要用就用！佢又會神神秘秘買個靚手袋送畀Grace，仲同Grace講：『唔知點樣去多謝你，我真係好愛你！』，佢對媽媽、家人，甚至工人都好恩待。我好愛佢，真係好愛佢，佢好抵錫，我畀佢101分，嗰一分係上帝額外加上去嘅！」