陳凱琳的母親早前接受車淑梅訪問，提及陳凱琳與孿生弟「混血之謎」，瞬即成網民熱話，不少人質疑陳母，認為她「當人儍㗎咩」。雖然陳家「血統」成焦點，但陳凱琳一於少理，今日繼續在社交平台出post慶祝母親節，她與老公鄭嘉穎一家四口去沙灘，同陽光玩遊戲。而鄭嘉穎的舊緋聞女友周勵淇（Niki）湊巧也有出post，她指快將一歲的兒子送上「一腳」給自己做母親節禮物。

陳凱琳指日前一家四口去了朋友家中開餐，他們更趁機落沙灘影相，已2歲大的長子鄭承悅（Rafael）越大越靚仔，在沙灘狂奔，鄭嘉穎一直在身邊陪伴。而只得9個月大的細仔鄭承亮（Yannick）就由媽咪陳凱琳抱住，在灘邊沾水，見Yannick沒有因沙拮腳或怕水，全程「一嚿飯」般任媽咪舞。

Niki為母任勞任怨

而Niki就指：「我的第一年母親節，收到的第一份禮物，沒有花、沒有蛋糕，只有一腳！母親係一個非常特別的角色，真係任勞任怨全年無休，相信每一位母親都是無條件付出愛，只希望自己的兒女健康快樂成長，這就是最好的禮物。」不過Niki在post中未有提大陸演員老公傅浤鳴（前名傅程鵬）。

至於早前一索得男「波子」的莊韻澄（前名莊端兒），就以自己與囝囝的合照加工，在IG出post祝願大家母親節快樂。只有一個多月大的波子皮膚白淨，而且似乎已經識望鏡頭，未知是否遺傳自媽咪食娛樂圈飯的天份。

準媽媽輪流出Post應節

另一邊廂，準媽媽湯怡及余香凝亦有出post慶祝母親節，湯怡昨晚在限時動態開放讓網民發問，她坦言身體感疲累，但仍落力回覆網民，最後更送上一幅燦爛笑容的照片，祝願大家母親節快樂。

至於余香凝就貼自己出嫁時與母親的合照，並指：「媽媽一直是我心目中的偶像，也是我的好朋友，從小到大我的同學都會羨慕我有一個思想開通又知道最近流行甚麼的媽媽，所以我發生什麼事都會（都敢）跟她分享，從來沒有秘密。我希望我也能成為這樣的媽媽，跟我的女兒成為朋友，媽媽，我愛您。」愛母之情盡於言表。

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