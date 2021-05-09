邵音音、唐韋琪、「全球華人流行音樂總會」創會會長孫敬安今日在太子為今晚的母親節live show綵排，孫敬安即場委任音音姐擔任該會副會長一職。

音音姐在本月初再憑短片《老奶奶與無名子》（The Unknown Mother）在巴塞隆拿國際電影節（Barcelona International Film Festival）獲最佳女演員獎，對於自己憑片10度封國際影后，她表示因為疫情而未有慶祝：「我感激各國評審欣賞我哋香港人拍一套母子情嘅電影，其實以我哋一部戲都唔夠人哋荷李活一個鏡頭，同埋我部戲得10分鐘，荷李活大片3個鐘，我10分鐘殺晒佢哋，香港人梗係勁啦！」問到如何慶祝母親節？她說：「今晚返去食飯，今朝起身幫阿媽煮咗一個長壽麵。」

痛風發作無阻演出

提到在今晚的活動上，音音姐會開金口獻唱，更獲唐韋琪大讚歌喉，音音姐聞言笑說：「我唱歌你都未出世呀，𡃁妹！」音音姐另指雖然痛風發作，她笑言幸好不用跳舞；而唐韋琪表示會唱幾首關於媽媽的歌。

孫敬安則透露今晚很多會長及會員都會參與，提到他邀請前民政事務局局長何志平出任該會名譽會長，今晚會否高歌一曲？孫敬安說：「唔得呀，佢今晚要陪太太，同屋企人食飯。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）