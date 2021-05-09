CHANEL經典香水N°5今年誕生100周年，一個世紀的紀念自然非同小可，品牌決定以它為主題，推出有史以來第一個向香水致敬的頂級珠寶系列：N°5珠寶系列。系列在法國發佈後舉行巡迴展，香港更被選為第一站，近日在西九舉行VIP展覽，獨一無二的55.55卡鑽石頸鍊現真身。

因為紀念一支香水而推出珠寶的概念，絕對夠瘋狂。CHANEL珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau解釋，「Gabrielle Chanel當年創作以相同的願景走進這兩個世界，專注於大膽及追求卓越。我想透過此系列重現這種創作態度，從瓶身結構到澎湃香氣的釋放，其構想彷彿像穿梭於N°5香水精髓的蜿蜒旅程。」他構思N°5系列，將香水的五個元素放入珠寶設計中：香水瓶的瓶身、瓶蓋設計、５這個數字、香水材料的花及香氣。

以黃金、鑽石、黃鑽等勾勒出一支 N°5香水外形，鑲嵌成頸鍊、耳環或胸針，以樽身輪廓線條作基礎，但絕不只局限於現實，而是幻作如同香水破樽而出的浪漫美學。樽蓋的八角形設計仿如巴黎芳登廣場外形，亦近似於珠寶工藝中的祖母綠形切割(Emerald Cut)，其中鑲嵌5.21卡拉鑽石的Diamond Stopper戒指，樽蓋飾以鑽石絲帶更增添女性柔美。N°5 的５字呈現在珠寶上，不難想像，但香水的香氣又如何演繹呢？ CHANEL以抽象式圖騰作品，想像香水像陽光般閃爍並融合在身體上，當中，Golden Burst頸鍊就將琥珀色調、350卡拉的帝王拓帕石，如同陽光般呈放射形在胸頸位置閃耀。

全個系列共有123件作品，當中焦點要數富標誌性的55.55卡拉鑽石頸鍊，用上香水瓶蓋及瓶身的輪廓，瓶蓋按N°5的100ML香水瓶蓋尺寸，製作一比一珠寶版本，中央的八角形巨型鑽石，以祖母綠形切割，完美呈現 D 色無瑕(D Flawless)，成為極珍貴的非賣品。

此外，法國珠寶FRED過去兩年亦越來越積極，早前為其Pretty Woman系列舉行巡迴發佈活動。香港及日本站後，日前轉到台灣，請來台灣演員柯佳嬿和施柏宇出席。系列珠寶靈感源於1990年《風月俏佳人》中的「Pretty Woman」原版項鏈，以心形及紅碧璽為主。

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