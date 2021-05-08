致電楊思琦訪問，在電話的另一邊，也感受到她的手忙腳亂。有一次是剛湊完女放學揸車途中不方便說，到方便說的時候，她總要分身叫身旁14個月大的小兒子Kody，「Don’t touch, don’t touch !」又要叫9歲女兒Krystal「你細聲啲唔好玩住，媽咪講緊電話呀！」但背後依然喧鬧不停。

9年前在美國未婚產女，楊思琦與前跳水運動員吳帥未結就分，獨力養大女兒；前年忽然宣佈與圈外男友已結婚，生下小兒子。

楊思琦由選港姐到單親媽媽再到一家四口，楊媽媽都是思琦的強心針，思琦說：「我有乜都話畀佢聽，佢有乜都第一時間會知，佢係我肚裏面嗰條蟲！佢睇我個樣已經觀察得到我想點，最清楚我嘅人都係我阿媽！」

三代同堂賀母親節，身為中女和阿媽這個角色，思琦都坦言唔易做！楊媽媽則終於放下心，「𠵱家好圓滿啦！」9歲Krystal最簡單，「I am very hungry now !」訪問完，有嘢食最開心！

撰文：文嘉龍

最難忘的母親節

說到最難忘的母親節，楊媽媽說是楊思琦當選港姐之後的那一年，身旁的思琦猛然省起：「十幾二十年喇喎！」其實今年剛好20年。楊思琦是2001年的港姐冠軍，那一年全靠楊媽媽幫思琦遞交表格，一張報名表，改寫了楊思琦的命運。

楊媽媽說：「之後嗰年嘅母親節好開心囉，因為得到港姐，親戚朋友都喺屋企好熱鬧慶祝，母親節全部都喺屋企一齊食飯。」思琦則說：「媽咪話想我學吓化妝儀態，不如你去攞經驗玩吓啦，但係我第一個反應就話no，媽咪後尾又再叫我，我就話你幫我報名，我就去，因為我根本冇諗過佢會幫我報名，佢又真係幫我帶埋表格，嗰日將表格交畀TVB門口保安哥哥，仲要係last minute遞咗！」

一心想女兒選港姐，但要面對娛樂圈的生存環境，楊媽媽坦言：「都有啲擔心，不過好短暫啫！最主要睇吓你適唔適應，如果你唔適應都冇辦法！」最擔心的一次，是楊思琦當選港姐後參選華裔小姐，騎駱駝時發生意外。

思琦說：「去番禺拍攝環節，我喺駱駝度成個人跌咗落嚟，條頸整親，後頸腫晒好似有一個重擊流星鎚，當時郁唔到，我仲記得Rosa（港姐保母）即刻通知我爹哋媽咪漏夜喺香港過去！我落床都落唔到，廁所去唔到，我媽咪要扶住我先去到廁所。我係帶傷上陣，後尾都撐住表演完畢，我記得選完之後，人哋去慶功，我都唔得啦，我要瞓床。」

事隔二十年，多年來楊思琦在工作上或感情上遇到問題，總會第一時間向媽媽傾訴。由港姐到單親媽媽再到與圈外男友結婚誕下幼子，每個不同階段的思琦演變，楊媽媽總在身邊，她說：「𠵱家好圓滿㗎喇，我好放心！」說到從未公開露面的女婿，問她對這個「隱形」女婿滿意嗎？她說：「好！」思琦在旁說：「你就咁一個字好呀！」兩母女又相對而笑。記者問思琦何時才公開老公真貌，她說：「隨緣啦！真係冇諗過要畀個限期自己，唔想限定自己！我都講過好多次，佢唔係呢行嘅人，如果公開咗可能有好多記者朋友去搵佢，佢想有自己空間！」

回想單親媽媽日子

與老公如何認識，思琦只說經朋友介紹，「我真係唔想講，因為我好想留返呢一part畀自己，平日已經咁多嘢要分享，乜嘢都要講晒自己嘅嘢出嚟，我反而鍾意呢一part畀我自己保留！可能大家會覺得我個人有啲怪，但呢個真係唔係我工作上面嘅嘢，感情生活上我想保留返！」至少現在總算有個完整的家，不再是單親媽媽身份獨力撐起成頭家。

回想自己單親媽媽的日子，思琦說：「以前成日忙住要去做嘢，如果去內地做嘢，最高峯一個星期有五日去拍內地嗰啲網大（網絡大電影），真係要走一頭半個月！嗰幾年真係好忙，囡囡就交畀我阿媽幫手湊，最長試過離開兩個月！」當年大女Krystal年紀尚小，還不懂離別之不捨，思琦說：「反而係我成日要搵佢，因為嗰時佢好細個，次次打親電話用視像，佢都係玩緊，我話唔好玩住，媽咪要同你傾偈呀，佢都要玩！佢又唔係膠水咁黐身，反而佢自己會去玩玩具、睇書，同佢講電話嘅時候，佢都係玩緊㗎！」楊媽媽就補充：「佢（Krystal）都有掛住阿媽㗎！」

這時候思琦問鏡頭後的囡囡，如果現在媽咪要離開香港工作，會否掛住媽咪，囡囡即刻大聲答：「我會！媽媽I love you！」思琦再問：「你會唔會好似以前咁，成日掛住玩都唔睬我呀？」Krystal好肯定：「梗係唔會啦，我最錫阿媽㗎！」

說到囡囡的性格，思琦說：「你睇佢就知啦，佢喺度耍緊功夫！佢好活躍囉，好好動又好talkative，佢性格係開心果！佢一有時間就自己打發，剪紙、畫畫、睇書，佢仲忙過大人！我話你休息吓啦，早啲瞓覺。佢最大興趣同天份係睇書，一啲artwork嘅嘢！」Krystal搶答：「我最鍾意剪紙同埋摺紙，我最大興趣呀？好難講喎，因為我好多嘢都好鍾意！好似剪紙嗰啲勞作畫嘢呀，我都好鍾意睇書嘅！」

思琦雖然告別了單親媽媽生涯，但她一樣為事業拼搏，這年疫情也因為隔離問題，她返不了內地工作，可幸她有為Viu拍攝新節目和有些廣告job，起碼不是零工作，上月她也回到好耐冇踏足過的娘家，「我離開咗TVB都眨吓眼7年，4月頭《流行經典50年》最後一次上去做嘉賓！我都想再出新歌，之前第一次自己嗰隻《愛的森林》，第二次就係開電視嘅主題曲，如果有機會我都好希望可以再唱歌畀大家聽！」

喊完之後一條好漢

離開無綫7年，楊思琦都有戲癮，她亦坦言希望現在無綫新人事新作風下有機會合作，她說：「如果佢哋搵我都好開心呀！呢個訪問片段快啲出街，睇吓佢哋有乜工作可以畀我。其實綜藝同拍劇兩樣我都鍾意，以前我都試過兩樣平衡發展㗎！」獎門人，收到未？跟無綫能否再續前緣且看機緣，但楊思琦已為Viu拍了新節目《中女唔易做》，中女話題對思琦而言特別有感受，「中女真係唔易做！以前讀完書行出嚟冇包袱，你可以去接觸一個新工作新環境，中女就係你已經有一個基礎，同埋已經有你嘅家庭，有啲結咗婚，有啲有小朋友，要工作同家庭兩邊去照顧，唔同男士主力對外，女士們個心始終都喺家庭上面，單親媽媽個角色就更加辛苦，返到屋企要再擺更多心機同埋精神！」

楊思琦經歷過單親媽媽的血淚史，她說：「心情好差嘅時候，我會大喊一場，喊完之後又一條好漢！有時你積咗好耐嘅壓力或者唔開心嘅情緒，有時要搵方法去紓壓，我喊完一大輪之後，我個人又會好快可以recover返，喊完就食嘢聽吓歌，呢兩個係我紓解壓力方法！」

開心不開心，楊媽媽都不離不棄在思琦身邊。藉着母親節說愛你，思琦說，其實兩母女的心底話已經常常講，她和媽媽對望一下，「真係辛苦媽媽囉，幾多年呀？我𠵱家都好年長咯（42歲），多謝佢咁多年嘅照顧啦，最大感受就係我自己又再有小朋友，生咗小朋友先至感受到我媽咪點解咁長氣，點解咁關心我擔心我，我有咗小朋友先至知道做阿媽唔容易！我不嬲都錫佢㗎，希望佢唔好為咗我嘅事咁操勞啦，得閒可以享受吓生活，鍾意玩啲孫嘅時候就玩，平時我希望佢可以安排一啲私人時間畀自己去吓街啦！」

楊媽媽則只望子女們健康，「最緊要保持身體健康，我都成日擔心佢身體！」早前思琦就發生了車禍，楊媽媽說：「所以身體真係好緊要！」Krystal則說預備了一個funny surprise給思琦作母親節禮物，9歲的她更搞笑說：「我唔想做一個媽媽，因為要生小朋友好痛，我唔想呀，你（指住媽媽）生咗兩次啦，真係好痛㗎！」最後認真說：「我想做一個好啲孩子！I love you ！」思琦攬着囡囡說：「I love you too！」

【後記】大坑西邨

三代同堂，囡囡在旁手寫一張母親節卡，又冇時停周圍耍功夫，思琦和媽媽就一邊回味母女點滴。楊思琦有「屋邨港姐」之稱，她成長的大坑西邨將清拆重建計劃，兩母女都想有機會臨別重遊。

楊媽媽說：「屋邨住咗咁耐，大家左鄰右里好有感情，細個我放低阿仔阿女喺隔籬屋，我就去買嘢，大家守望相助，啲細路仔就喺走廊度玩滑板玩雪屐好開心！」

思琦話：「𠵱家真係可能都唔知道隔籬屋嗰個姓乜呀！」往事真係只能回味！