致電楊思琦訪問,在電話的另一邊,也感受到她的手忙腳亂。有一次是剛湊完女放學揸車途中不方便說,到方便說的時候,她總要分身叫身旁14個月大的小兒子Kody,「Don’t touch, don’t touch !」又要叫9歲女兒Krystal「你細聲啲唔好玩住,媽咪講緊電話呀!」但背後依然喧鬧不停。

9年前在美國未婚產女,楊思琦與前跳水運動員吳帥未結就分,獨力養大女兒;前年忽然宣佈與圈外男友已結婚,生下小兒子。

楊思琦由選港姐到單親媽媽再到一家四口,楊媽媽都是思琦的強心針,思琦說:「我有乜都話畀佢聽,佢有乜都第一時間會知,佢係我肚裏面嗰條蟲!佢睇我個樣已經觀察得到我想點,最清楚我嘅人都係我阿媽!」

三代同堂賀母親節,身為中女和阿媽這個角色,思琦都坦言唔易做!楊媽媽則終於放下心,「𠵱家好圓滿啦!」9歲Krystal最簡單,「I am very hungry now !」訪問完,有嘢食最開心!

撰文:文嘉龍

最難忘的母親節

說到最難忘的母親節,楊媽媽說是楊思琦當選港姐之後的那一年,身旁的思琦猛然省起:「十幾二十年喇喎!」其實今年剛好20年。楊思琦是2001年的港姐冠軍,那一年全靠楊媽媽幫思琦遞交表格,一張報名表,改寫了楊思琦的命運。

楊媽媽說:「之後嗰年嘅母親節好開心囉,因為得到港姐,親戚朋友都喺屋企好熱鬧慶祝,母親節全部都喺屋企一齊食飯。」思琦則說:「媽咪話想我學吓化妝儀態,不如你去攞經驗玩吓啦,但係我第一個反應就話no,媽咪後尾又再叫我,我就話你幫我報名,我就去,因為我根本冇諗過佢會幫我報名,佢又真係幫我帶埋表格,嗰日將表格交畀TVB門口保安哥哥,仲要係last minute遞咗!」

一心想女兒選港姐,但要面對娛樂圈的生存環境,楊媽媽坦言:「都有啲擔心,不過好短暫啫!最主要睇吓你適唔適應,如果你唔適應都冇辦法!」最擔心的一次,是楊思琦當選港姐後參選華裔小姐,騎駱駝時發生意外。

思琦說:「去番禺拍攝環節,我喺駱駝度成個人跌咗落嚟,條頸整親,後頸腫晒好似有一個重擊流星鎚,當時郁唔到,我仲記得Rosa(港姐保母)即刻通知我爹哋媽咪漏夜喺香港過去!我落床都落唔到,廁所去唔到,我媽咪要扶住我先去到廁所。我係帶傷上陣,後尾都撐住表演完畢,我記得選完之後,人哋去慶功,我都唔得啦,我要瞓床。」

事隔二十年,多年來楊思琦在工作上或感情上遇到問題,總會第一時間向媽媽傾訴。由港姐到單親媽媽再到與圈外男友結婚誕下幼子,每個不同階段的思琦演變,楊媽媽總在身邊,她說:「𠵱家好圓滿㗎喇,我好放心!」說到從未公開露面的女婿,問她對這個「隱形」女婿滿意嗎?她說:「好!」思琦在旁說:「你就咁一個字好呀!」兩母女又相對而笑。記者問思琦何時才公開老公真貌,她說:「隨緣啦!真係冇諗過要畀個限期自己,唔想限定自己!我都講過好多次,佢唔係呢行嘅人,如果公開咗可能有好多記者朋友去搵佢,佢想有自己空間!」

回想單親媽媽日子

與老公如何認識,思琦只說經朋友介紹,「我真係唔想講,因為我好想留返呢一part畀自己,平日已經咁多嘢要分享,乜嘢都要講晒自己嘅嘢出嚟,我反而鍾意呢一part畀我自己保留!可能大家會覺得我個人有啲怪,但呢個真係唔係我工作上面嘅嘢,感情生活上我想保留返!」至少現在總算有個完整的家,不再是單親媽媽身份獨力撐起成頭家。

回想自己單親媽媽的日子,思琦說:「以前成日忙住要去做嘢,如果去內地做嘢,最高峯一個星期有五日去拍內地嗰啲網大(網絡大電影),真係要走一頭半個月!嗰幾年真係好忙,囡囡就交畀我阿媽幫手湊,最長試過離開兩個月!」當年大女Krystal年紀尚小,還不懂離別之不捨,思琦說:「反而係我成日要搵佢,因為嗰時佢好細個,次次打親電話用視像,佢都係玩緊,我話唔好玩住,媽咪要同你傾偈呀,佢都要玩!佢又唔係膠水咁黐身,反而佢自己會去玩玩具、睇書,同佢講電話嘅時候,佢都係玩緊㗎!」楊媽媽就補充:「佢(Krystal)都有掛住阿媽㗎!」

這時候思琦問鏡頭後的囡囡,如果現在媽咪要離開香港工作,會否掛住媽咪,囡囡即刻大聲答:「我會!媽媽I love you!」思琦再問:「你會唔會好似以前咁,成日掛住玩都唔睬我呀?」Krystal好肯定:「梗係唔會啦,我最錫阿媽㗎!」

說到囡囡的性格,思琦說:「你睇佢就知啦,佢喺度耍緊功夫!佢好活躍囉,好好動又好talkative,佢性格係開心果!佢一有時間就自己打發,剪紙、畫畫、睇書,佢仲忙過大人!我話你休息吓啦,早啲瞓覺。佢最大興趣同天份係睇書,一啲artwork嘅嘢!」Krystal搶答:「我最鍾意剪紙同埋摺紙,我最大興趣呀?好難講喎,因為我好多嘢都好鍾意!好似剪紙嗰啲勞作畫嘢呀,我都好鍾意睇書嘅!」

思琦雖然告別了單親媽媽生涯,但她一樣為事業拼搏,這年疫情也因為隔離問題,她返不了內地工作,可幸她有為Viu拍攝新節目和有些廣告job,起碼不是零工作,上月她也回到好耐冇踏足過的娘家,「我離開咗TVB都眨吓眼7年,4月頭《流行經典50年》最後一次上去做嘉賓!我都想再出新歌,之前第一次自己嗰隻《愛的森林》,第二次就係開電視嘅主題曲,如果有機會我都好希望可以再唱歌畀大家聽!」

喊完之後一條好漢

離開無綫7年,楊思琦都有戲癮,她亦坦言希望現在無綫新人事新作風下有機會合作,她說:「如果佢哋搵我都好開心呀!呢個訪問片段快啲出街,睇吓佢哋有乜工作可以畀我。其實綜藝同拍劇兩樣我都鍾意,以前我都試過兩樣平衡發展㗎!」獎門人,收到未?跟無綫能否再續前緣且看機緣,但楊思琦已為Viu拍了新節目《中女唔易做》,中女話題對思琦而言特別有感受,「中女真係唔易做!以前讀完書行出嚟冇包袱,你可以去接觸一個新工作新環境,中女就係你已經有一個基礎,同埋已經有你嘅家庭,有啲結咗婚,有啲有小朋友,要工作同家庭兩邊去照顧,唔同男士主力對外,女士們個心始終都喺家庭上面,單親媽媽個角色就更加辛苦,返到屋企要再擺更多心機同埋精神!」

楊思琦經歷過單親媽媽的血淚史,她說:「心情好差嘅時候,我會大喊一場,喊完之後又一條好漢!有時你積咗好耐嘅壓力或者唔開心嘅情緒,有時要搵方法去紓壓,我喊完一大輪之後,我個人又會好快可以recover返,喊完就食嘢聽吓歌,呢兩個係我紓解壓力方法!」

開心不開心,楊媽媽都不離不棄在思琦身邊。藉着母親節說愛你,思琦說,其實兩母女的心底話已經常常講,她和媽媽對望一下,「真係辛苦媽媽囉,幾多年呀?我𠵱家都好年長咯(42歲),多謝佢咁多年嘅照顧啦,最大感受就係我自己又再有小朋友,生咗小朋友先至感受到我媽咪點解咁長氣,點解咁關心我擔心我,我有咗小朋友先至知道做阿媽唔容易!我不嬲都錫佢㗎,希望佢唔好為咗我嘅事咁操勞啦,得閒可以享受吓生活,鍾意玩啲孫嘅時候就玩,平時我希望佢可以安排一啲私人時間畀自己去吓街啦!」

楊媽媽則只望子女們健康,「最緊要保持身體健康,我都成日擔心佢身體!」早前思琦就發生了車禍,楊媽媽說:「所以身體真係好緊要!」Krystal則說預備了一個funny surprise給思琦作母親節禮物,9歲的她更搞笑說:「我唔想做一個媽媽,因為要生小朋友好痛,我唔想呀,你(指住媽媽)生咗兩次啦,真係好痛㗎!」最後認真說:「我想做一個好啲孩子!I love you !」思琦攬着囡囡說:「I love you too!」

【後記】大坑西邨

三代同堂,囡囡在旁手寫一張母親節卡,又冇時停周圍耍功夫,思琦和媽媽就一邊回味母女點滴。楊思琦有「屋邨港姐」之稱,她成長的大坑西邨將清拆重建計劃,兩母女都想有機會臨別重遊。

楊媽媽說:「屋邨住咗咁耐,大家左鄰右里好有感情,細個我放低阿仔阿女喺隔籬屋,我就去買嘢,大家守望相助,啲細路仔就喺走廊度玩滑板玩雪屐好開心!」

思琦話:「𠵱家真係可能都唔知道隔籬屋嗰個姓乜呀!」往事真係只能回味!