人氣組合MIRROR在九展Stall Hall開騷，今晚舉行第5場演出，連日吸引不少紅星捧場朝拜，紛紛獲得激讚。今晚輪到歐錦棠和太太萬斯敏、造星II羅卓華（Will）睇騷。歐錦棠專誠捧場《打天下》徒弟Anson Kong場，他說：「12隻手指有長短，今日專登嚟睇徒弟Anson Kong，合作拍劇時佢自我介紹係AK，我話加埋47咪好勁！」並稱讚AK及MIRROR值得支持，絕對的all in one。

為了演唱會幾乎個個都操得一身肌肉，Alton、AK、Tiger、Lokman、Frankie更有幕在台上換衫，成為每場的尖叫位。歐錦棠直言最期待睇騷肌環節：「AK之前send過張相畀我，（腹肌）1分6，我就6合1，我都鍾意睇肉。」並指兩個多月前AK曾找他想操練，但最終對方要入camp特訓而告吹，知道AK花了很多心血練習，如今做出成績，值得鼓勵。

而太太萬斯敏同樣期待與老公來睇小鮮肉，原定今晚要為舞台劇綵排，但選擇了來睇騷，歐錦棠即笑說：「佢成世人未見過隔籬嗰個有六嚿。」歐錦棠希望他與徒弟能夠再次合作拍劇。

另外，AK、Lokman早前撇下其他隊友，與關智斌（Kenny）在YouTube唱歌玩遊戲。他們三人一都鍾意滑水，經朋友介紹才相識，AK讚 Kenny好人，經常邀請上門請食飯，Kenny就不斷翻睇《全民造星》時兩人的儍樣。AK與Lokman講到隊友，指姜濤最為食又貪靚，而且姜濤經常腳痛，好多事大合照、舞蹈動作，都要優先照顧。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）