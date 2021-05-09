泰國電影業近年急速冒起，形成一股亞洲影壇新勢力，亦已不再局限於鬼片，浪漫愛情、動作、恐怖、懸疑、喜劇和紀錄片統統有看頭，且創意層出不窮。今個星期果燃台為大家推介「泰國獨立短片精選」，選映了泰國新銳導演Sorayos Prapapan的4齣作品，分別是《別讓太太不開心》、《瑞士來的禮物》、《油線胖小子》和《「檔案」的檔案》。4齣短片作品現已上架，無區域限制供蘋果讀者免費觀看。

現年34歲的Prapapan，在當導演前做了7年收音師，對聲音特別着迷，也善於透過聲音去說故事。從他帶點平凡又詼諧的大眾臉譜，可見其作品都是圍繞無聊瑣碎的生活片段，展現出樸素、寫實的風格。但平凡並不代表沉悶，Prapapan善於建立角色間的衝突點，時而滲入幽默點子，慢條斯理地對泰國現況作出猛烈批判與控訴。

《別讓太太不開心 Boonrerm》（2013）

一個普通不過的僱主與傭人之日常，卻見到泰國社會中常見的階級、城鄉差異問題。電影講述鄉村妹Boonrerm，來到刻薄Madam的家打工，整天受着無理的冤屈氣。

短片第一幕已見到她要像狗一樣躺進籠子裏，好讓貴婦太太量度狗籠大小，睡覺又只能坐着來睡，沒一張舒適的床，令人聯想起Purple姐姐的印傭，慘到要睡在廁所一樣。某日Boonrerm弄丟了太太的烹飪書，竟被命令要到垃圾堆尋找，而最諷刺的是，太太其實從來不下廚，純粹是刻意刁難Boonrerm或想剋扣人工。

《別讓太太不開心》於2014年參展荷蘭鹿特丹影展，也是2018年台北電影節東南亞新銳聚焦的參展作品。

《瑞士來的禮物 A Souvenir from Switzerland》（2015）

這是比較特別的觀影體驗，因聲音與畫面完全無關。片中畫面其實是導演往瑞士出席影展時的空檔時間拍下，而內容則是他回到「微笑之都」泰國後，帶着瑞士紅酒與好友閒聊的聲音。他們的對話像普通市井小民一樣，都沒太多養份，屎尿屁也笑一餐。

焦點落在一段對話，導演提到在瑞士遇到因採訪過塔利班而被迫流亡瑞士的阿富汗前記者好友，他們慨嘆有人因為勇敢發聲，卻招致要逃離家園，暗批極權的可怕與不公。無奈的是，他們身處的泰國也是一樣，我們身處的香港也是一樣。

《瑞士來的禮物》於2015年成為印尼日惹亞洲電影節競賽作品，及獲瑞士弗里堡國際電影節最佳短片提名，也是2018年台北電影節東南亞新銳聚焦的參展作品。

《油線胖小子 Fat Boy Never Get Slim》 （2016）

本片講述兩個肥仔想極速瘦身，並不是因為形象工程，而是只要成功通過體測入讀領土防衛課程，就能逃過兵役。正如英名片名，肥人永遠瘦不來，最後他們沒有像《瘦身男女》般勵志，兩人亦一如所料通過不了體測。

但究竟為何兩人千方百計要逃兵役？當然是導演對泰國兵役制度的不滿——「為何逼市民當兵 ?」、「軍隊才是敵人」。

最諷刺的是，原來能不能通過體測其實不重要，最後還是有錢使得鬼推磨，只要畀錢賄賂軍官，就可以入讀領土防衛課程，怪不得全片那些象徵權威的代表，統統都是大肥佬。

《油線胖小子》於2016年參展荷蘭鹿特丹影展，也是2018年台北電影節東南亞新銳聚焦參展作品。

《檔案的檔案 Dossier of the Dossier》（2019）

Prapapan極盡自嘲之能事，早在2017年的作品《大收音師》（Death of the Sound Man）已控訴收音師嚴重被忽視，《檔案的檔案》延續前作，改為控訴年輕電影製作人的辛酸。

如片中製作人擔心budget有限，在印製計劃書時便以白色背景來「慳墨」；全片又以黑白畫面表達low budget；而故事主人翁在pitching時遇到的無理和無禮對待，以及申請撥款時的不受尊重等等，都是每一代年輕電影人所面對的難題。

《「檔案」的檔案》於2019年競逐盧卡諾國際影展「明日之星」獎，2020年再競逐墨西哥瓜納華托國際電影節的最佳劇情短片獎。

泰國獨立短片精選，選映了4齣Sorayos Prapapan的短片，藉角色表達對社會現況的不滿，嬉笑怒罵可堪玩味。

4齣短片作品現已上架，無區域限制供蘋果讀者免費觀看。

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