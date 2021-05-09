古天樂被封為香港新一代電影大亨，他旗下的天下一電影公司，最近更涉足動畫界，首部海外投資的動畫電影《一家人大戰機械人》（The Mitchells’ Vs. The Machines）與哥倫比亞影業及索尼動畫合作，日前透過Netflix全球上架，獲得各地影評網大讚，在權威影評網爛番茄中，新鮮度再創新高，已升至98%好評，更有傳媒認為作品有機會問鼎明年奧斯卡的最佳動畫。

香港登熱門三甲

《一家人大戰機械人》高踞各地Netflix排行榜，早前已攀上美國地區第一位，香港連日來仍打入三甲。該片故事題材配合當今社會，講述一家人之間最大敵人就是科技發達，導致家人之間欠缺溝通，帶出重視家庭的課題，片尾更分享幕後工作人員的家庭照，連擔任執行監製的古天樂也罕有地公開一張與父母的溫馨相片。外媒《Gold Derby》報道指，《一家人》片或會入圍明年奧斯卡的最佳動畫爭獎。

女角凱蒂派彩蛋

有觀眾發現《一家人》片中出現不少似曾相識的畫面，部份彩蛋更明顯向經典電影致敬。當中大部份彩蛋都出現在女主角凱蒂身上，例如她的一雙襪子，圖案就與《閃靈》（The Shining）中恐怖酒店的地毯圖案一模一樣。同時，凱蒂在片中要扮成機械人的模樣，混入機械人當中，彷彿是古仔最愛的電影《星球大戰》（Star Wars）中，主角穿上白兵裝混入敵方的情節。此外，凱蒂又直接提到《末日先鋒》（Mad Max），建議要在末日中成為殺死機器人的道路勇士等。

另外，片中的科技公司PAL引致戲中機械人叛變，其名字是向《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）中叛變的電腦HAL致敬，《一家人》中機械人的黑幕加紅點造型，更明顯與HAL一致。片中有一幕PAL機械人踩爆智能電話，令人想起《未來戰士2》（Terminator 2）中，戰士踩爆人類頭骨的一幕。