人氣偶像男團MIRROR於九展Star Hall舉行一連6場個唱,正進行得如火如荼,儘管日前忽然有網民指MIRROR六子不如自己離隊,矛頭直指Frankie、Jeremy、Stanley、Lokman、Tiger及Alton等人,不過一眾鏡粉普遍認為十二子缺一不可,因為他們早已是兄弟,這份感情難以取替,而ViuTV《全民造星》金牌監製「花姐」黃慧君更錫到他們燶,這幾日全程跟實MIRROR,寸步不離!

適逢昨日母親節,MIRROR十二子為經理人花姐送驚喜,十二子完騷在後台送康乃馨給花姐,更肉麻地唱出《世上只有媽媽好》邊唱邊拍手,令一向霸氣的花姐看着MIRROR,也流露出感動的眼神。

花姐今日凌晨於IG貼出一束康乃馨上面有一張寫着「Thanks,Mum」卡的照片,花姐感性地寫出作為兩子之母兼金牌監製的心聲,今年沒辦法和媽咪過母親節,也沒機會跟兩名兒子「大小B」一齊,犧牲陪家人的時間,她回想昨日出門口時心裏諗,若果大家跟她講「母親節快樂」,可能此舉會讓她有一種遺憾,直至在會場收到MIRROR的祝福,「我先領會到,大家嘅出現填補咗我嘅缺口,令我感覺溫暖,多謝你哋。MIRROR好多謝你地嘅花,雖然有啲老土,不過好sweet。過去兩年幾,同你哋經歷咗好多,有喜有悲,以後希望可以繼續陪你哋成長,見證你哋達成夢想嘅時刻。愛你們,愛你們,愛你們!」

Stanley在IG動態貼出影片並寫道:「We Love You Two so so much!Happy Mother’s Day!」花姐則回覆:「愛你們,謝謝你們給我的一切。」

此外,姜濤昨晚亦收到一份驚喜,他在IG動態出post稱:「小豬哥很開心你真的看到這個表演了,謝謝你替我加油,今晚的精舞門,炸起來。」更tag偶像羅志祥(小豬),原來羅志祥有留意姜濤的個人表演環節,羅志祥更回覆:「今晚Good Show!」難怪姜濤這麼開心。

姜濤與偶像羅志祥結緣大陸選秀節目《快樂男聲2017》,姜濤2017年參加該節目,由羅志祥擔任「音樂召喚師」,姜濤被淘汰時曾在羅志祥耳邊說「我會堅持的」,羅志祥回答「堅持比努力可怕」,結果姜濤在《全民造星》脫穎而出,深受一班姜糖愛戴,直至有一次羅志祥在網上看到姜濤在跳《No Joke》的片段,當刻對姜濤有些印象,更特別翻看《快樂男聲》片段確認姜濤就是當年的參賽者,到2019年4月姜濤生日前夕,一班姜糖inbox羅志祥,希望對方可以錄一條祝賀片段,跟姜濤講生日快樂,並在生日會播出,姜濤當時既愕然又驚喜,羅志祥更在影片講:「當然我也覺得可惜,當時沒有把你簽下來,要不我們是一家人了。」後來偶像羅志祥被舊愛周揚青驚揭真面相,形象插水,姜濤曾表明這是人家私事,自己並不了解不便評論,只喜歡舞台上的小豬。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)