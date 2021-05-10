人氣偶像男團MIRROR於九展Star Hall舉行一連6場個唱，正進行得如火如荼，儘管日前忽然有網民指MIRROR六子不如自己離隊，矛頭直指Frankie、Jeremy、Stanley、Lokman、Tiger及Alton等人，不過一眾鏡粉普遍認為十二子缺一不可，因為他們早已是兄弟，這份感情難以取替，而ViuTV《全民造星》金牌監製「花姐」黃慧君更錫到他們燶，這幾日全程跟實MIRROR，寸步不離！

適逢昨日母親節，MIRROR十二子為經理人花姐送驚喜，十二子完騷在後台送康乃馨給花姐，更肉麻地唱出《世上只有媽媽好》邊唱邊拍手，令一向霸氣的花姐看着MIRROR，也流露出感動的眼神。

花姐今日凌晨於IG貼出一束康乃馨上面有一張寫着「Thanks,Mum」卡的照片，花姐感性地寫出作為兩子之母兼金牌監製的心聲，今年沒辦法和媽咪過母親節，也沒機會跟兩名兒子「大小B」一齊，犧牲陪家人的時間，她回想昨日出門口時心裏諗，若果大家跟她講「母親節快樂」，可能此舉會讓她有一種遺憾，直至在會場收到MIRROR的祝福，「我先領會到，大家嘅出現填補咗我嘅缺口，令我感覺溫暖，多謝你哋。MIRROR好多謝你地嘅花，雖然有啲老土，不過好sweet。過去兩年幾，同你哋經歷咗好多，有喜有悲，以後希望可以繼續陪你哋成長，見證你哋達成夢想嘅時刻。愛你們，愛你們，愛你們！」

Stanley在IG動態貼出影片並寫道：「We Love You Two so so much！Happy Mother’s Day！」花姐則回覆：「愛你們，謝謝你們給我的一切。」

此外，姜濤昨晚亦收到一份驚喜，他在IG動態出post稱：「小豬哥很開心你真的看到這個表演了，謝謝你替我加油，今晚的精舞門，炸起來。」更tag偶像羅志祥（小豬），原來羅志祥有留意姜濤的個人表演環節，羅志祥更回覆：「今晚Good Show！」難怪姜濤這麼開心。

姜濤與偶像羅志祥結緣大陸選秀節目《快樂男聲2017》，姜濤2017年參加該節目，由羅志祥擔任「音樂召喚師」，姜濤被淘汰時曾在羅志祥耳邊說「我會堅持的」，羅志祥回答「堅持比努力可怕」，結果姜濤在《全民造星》脫穎而出，深受一班姜糖愛戴，直至有一次羅志祥在網上看到姜濤在跳《No Joke》的片段，當刻對姜濤有些印象，更特別翻看《快樂男聲》片段確認姜濤就是當年的參賽者，到2019年4月姜濤生日前夕，一班姜糖inbox羅志祥，希望對方可以錄一條祝賀片段，跟姜濤講生日快樂，並在生日會播出，姜濤當時既愕然又驚喜，羅志祥更在影片講：「當然我也覺得可惜，當時沒有把你簽下來，要不我們是一家人了。」後來偶像羅志祥被舊愛周揚青驚揭真面相，形象插水，姜濤曾表明這是人家私事，自己並不了解不便評論，只喜歡舞台上的小豬。

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