李元元（Lucy）是李璨琛和太太Sophia的寶貝女，星二代Lucy只有3歲，但Ig已有26萬followers，鬼馬趣怪表情多多令她細細個已成為網紅及香港人開心果，想不到她也趕上潮流成為「姜糖」，當見到人氣男神姜濤片段時竟然高呼：「靚仔呀！！超級靚！」Sophia更透露女兒即將升讀幼稚園，已為她揀選了傳統本地學校。

笑爸爸口臭

Sophia經常將Lucy的生活片段放到平台分享，令Lucy走向KOL之路。昨日Sophia趁母親節貼文：「媽媽會繼續欺負你直到地老天荒，記得除了母親節，其實天天都要快樂。」兩母女日前更接受《壹週刊》訪問，提到充滿表演欲的Lucy早前憑韓國女團BLACK PINK歌曲《BOOMBAYAH》一舞成名，獲對方的經理人轉發「認證」，加上Lucy見到姜濤片段時大叫「超級靚」，女兒每一個表情在媽媽眼中都好惹笑，不時要忍笑拍片，Sophia說：「佢本身個樣好卡通，有時都真係忍唔到，你會聽到我喺背後笑咗出聲。」早前Lucy被拍下笑媽媽口臭的表情，訪問當日重提舊事，改問她爸爸個口臭唔臭？她說：「都臭，Lulu個口唔臭。」

懂事遞紙巾

今年是Sophia首個喪母後的母親節，提起媽媽去年10月病逝，她即爆喊，Lucy見到即懂事地遞上紙巾，自己又一邊拭淚，還搞笑說：「我冇喊呀，我抹啲eyelash咋。」這段日子幸好有寶貝女成為最大支持，Sophia說：「爸爸媽媽喺呢段時間相繼離開，真係好彩有Lulu。有時候唔開心，見到佢就真係會即刻無事。」她哭着憶述：「我覺得最辛苦係知道佢要走，最後陪住佢嘅日子，例如同佢一齊食飯，即係知道坐喺身邊呢個人，可能兩個月後就會離開，但要扮到冇事發生一樣，繼續同佢食飯，煮飯畀佢食，你會覺得嗰種感覺其實好差，但又要喺佢面前笑笑口扮無事，仲要鼓勵佢繼續治療，唔好放棄。」

Lucy即將入讀幼稚園，Sophia說：「揀本地學校，因為國際學校學費好貴，同埋我覺得本地學校應該冇問題。」她只望女兒在開心環境下成長，而Lucy就十分期待校園生活，未上學已讚老師好人，覺得上學好好玩。