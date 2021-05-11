韓國男團防彈少年團（BTS）紅爆全球，其所屬的事務所Big Hit娛樂去年上市，7位成員獲公司送贈總值600億韓圜（約4.2億港元）的公司股票，令成員身家上升。而Big Hit中除了BTS吸金外，其品牌總監閔熙珍的年薪早前亦被公開，因逾5億韓圜（逾350萬港元）的年薪而引起熱議。

唯一高年薪女性

據知閔熙珍去年獲得了5.27億韓圜（約367.6萬港元）的年薪，當中薪金是3.76億韓圜（約263萬港元），獎金就高達1.5億韓圜（約104.6萬港元）。而閔熙珍更是「四大娛樂公司」（SM、JYP、YG、Big Hit）中，唯一一位年薪突破5億韓圜的女性。於Big Hit中年薪逾5億韓圜的人包括公司內部董事尹錫俊、表演總監孫承德及首席策略總監李在相。

曾捧紅SM天團

閔熙珍曾在SM擔任視覺設計總監和登記理事，天團少女時代、SHINee、EXO、f(x)等很多經典專輯和MV的概念設計，以及SM公司的「企業識別」，全都是出自閔熙珍之手。而閔熙珍於前年7月轉到Big Hit擔任品牌總監，目前主要負責籌備Big Hit的新女團及Big Hit的品牌改造項目。由於閔熙珍曾主導過少女時代、f(x)等女團的風格設計，被形容為「少女時代創立人」，因此外界都非常好奇BTS的師妹團是走哪種風格、能否爆紅等。

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