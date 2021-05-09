真心佩服周顯揚，他的確有思考過怎樣將一隻game變成一齣戲，只是完成品實在不好看。不好看，大概是注定的——強行用隻game的超現實，呈現基於史實而創作的《三國演義》。那個由羅貫中創作的世界，根本不存在「無双」。

撰文：月巴氏

不是第一時間入場觀看，無可避免看了一些評語；撇除某些沒有詳細解釋的純感情宣洩，估不到，不少人對《真．三國無双》的觀感竟然OK——這種OK，明顯來自大家對周顯揚過往作品的觀感累積，累積成一種預設，預咗入場只會睇到一齣令人失望或失笑的戲，點知，出乎意料，周顯揚竟然在保留原著遊戲的超現實前提下（畢竟是遊戲廠商正式授權），嘗試同你講《三國演義》。

似一場小型核爆

一隻遊戲，固然可以改編做一齣戲，像《魔物獵人》（Monster Hunter），改編時需要做的就是（夾硬）砌回一個似乎言之成理的故事，即使完成品嚴重難睇，但至少，是用一個純屬虛構的故事，去解釋遊戲本身的純粹虛構設定。《真．三國無双》情況明顯不同。遊戲本身，挪用了某程度上真實存在的歷史人物，再賦予他們擁有超現實的能力，出一下「無双」，便可斬殺百名嘍囉，玩的時候不覺有問題，是因為我們接受了「遊戲」這種容許超現實的art form，但當這個超現實art form套用在一個某程度上真實的歷史故事，就出事了——《三國演義》固然是創作，卻是基於史實根據去創作，「三英戰呂布」就是作出來的，但作極，呂布都不會變成雷神周身冒電，赤兔也不能在急湍河流上滑行如滑板，至於劉關張，直頭識飛咁滯，配合極度混亂和拍得住隻game（咁假）的電腦特技，根本睇唔真佢哋打乜，卻又狀似發生一場小型核爆。

當沒有人動用「無双」時，又立即變回一齣相當正經的《三國演義》，正經地為你交代東漢末年有幾亂、董卓怎樣在亂世橫行、曹操怎樣落難，以及在落難時怎樣錯手隊冧恩人呂伯奢全家兼且勇於認錯——這一場為你展示曹操個性的關鍵戲，竟然變成搞笑戲，冇呃你，我睇的那一場，真的全場爆笑，明明淒絕的戲，卻滲透《殺人犯》末段那種（連導演也）始料不及的失常玩味。飾演呂伯奢的羅家英那把恍如在嗌「阿漆」的慘叫聲，也幫了一把。

有對白通常出事

對比說故事的方式，更大的心力放了在攝影上，每逢影住角色們在壯闊山河粒聲唔出齋擺pose，都異常有型好看，但一出聲一有對白要講一有故事要交代，就通常出事：被劉嘉玲形容為擁有俊朗外表的戰鬥機器呂布，在電影播了三分二左右突然遇上傳說中的貂蟬，三唔識七，只消一句，就令對方成為他的女人，偏偏貂蟬又受——基於演的是古天樂，加上由他本人原聲演繹，我還可以接受這段比起莉香和完治更加突然而來的愛情故事；但sorry，我真的不能接受曹操把聲，竟有着濃濃的公公出宮感（曹操只被史書形容為亂世之奸雄，而不是亂世之公公），為曹操獻聲的，原來是偉大的視帝黎耀祥，難怪聽住曹操講嘢每每產生錯覺，形住佢煮酒論英雄時會忍不住話劉備冇良心，因為劉備扮晒知識分子囉，鬧TVB囉。