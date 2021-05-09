商台高層兼旅遊達人謝茜嘉（嘉姐），早前為香港開電視拍攝旅遊節目《旅遊達人滯遊香港》，節目中嘉姐到無人島，「節目有5個主持人，因應大家喜好同唔同背景，設計咗啲行程畀我哋，點知佢哋就放咗我喺無人島獨處，其實都驚嘅，但係有一種內在反思同感受，係平日吹水吹唔到出嚟，有時就係靠呢啲旅程，旅行唔只食買玩嘅，唔單止去景點打卡，究竟旅遊可以帶畀你啲乜？有冇令人生有所領悟？希望大家可以從旅遊入面，帶嚟新嘅畫面。」

旅遊似乎跟嘉姐的人生千絲萬縷，去年11月在摩洛哥工作時認識從事建築材料生意的丈夫Annouhi，「原來旅遊喺我生命入面起了好大嘅作用，以前知道鍾意旅行，而家覺得好似冇咗佢唔得，旅遊唔係等如食買玩，其實係點樣去豐富自己，旅遊會令個人視野唔同、令到個人更加靈活，旅遊係一種訓練，令到你喺唔同環境底下都可以適應。婚姻其實都係一次旅程，我而家搵到隻旅遊腳，但我哋仲要去探索其他嘢，每一日返到屋企都有好多好奇、好玩同意想不到，係旅行畀到妳嘅感覺，雖然呢年幾冇得去旅行，但結咗婚好似去緊另一個旅程咁，有新鮮、有氣餒、學習、驚喜，呢啲咪就係人生旅程囉。」

緣份來臨真是擋也擋不住，嘉姐與Annouhi沒有浪漫的愛情故事，上天注定當時正失戀的嘉姐到摩洛哥工作碰到真愛，「我哋有個前設嘅，其實我去摩洛哥本身係約咗我加拿大前男朋友去，我哋好早買咗機票，但中間鬧咗場大交，我本來以為冇事，點知佢退咗機票冇話我知，我當時冇嬲，仲好快咁搵到個客，去到拍個旅遊節目，當時朋友介紹畀我哋識，Annouhi做我哋導遊，但因為我去到係做嘢，起初佢覺得我好串、好憎我。有一晚喺沙漠睇星，我一生人都冇見過咁靚嘅星海，冇端端好似開水喉勁喊，佢喺隔籬好驚，呢份軟弱就畀當時嘅佢睇到，就好想保護我，就主動問我做唔做佢女朋友。」

文化差異、大男人性格沒有成為二人的障礙，嘉姐說：「我哋有好大嘅文化差異，但佢坦率嘅性格係幫到件事，總之我哋核心冇變就得，佢會講，總之對我冇動搖、我哋仲係鍾意大家就得，唔好理佢嘅態度，咁我又受喎。」

突然閃婚，嘉姐身邊朋友都被嚇一跳，而一場世紀疫情更是令嘉姐對婚姻價值改觀，「我好少對外講自己嘅感情，但咁唔代表我冇拍拖，到真係遇到呢個人嘅時候，係嚇親佢哋嘅，我又有呢個必要。尤其係對媽咪同長輩，我都有覺得對媽咪唔住，因為疫情下冇得擺酒，好似好難交代。完全係因為疫情令我改變對婚姻嘅觀念，我的確係戀愛大過天嘅人，之前會覺得我需要拍拖未必需要結婚，如果要生小朋友先結，喺疫情初期識我老公，疫情初期，全球進入恐慌狀態，面對家庭、工作，全部都要重新面對，而旅行係我嘅藥物，有咩頭暈身㷫我都係要靠旅行，去完旅行就好似冇事，但其實只係食咗粒止痛藥，問題係冇解決到嘅。疫情初期心情好差，當時無論心情點差，只要同我老公傾個視像就會冇晒事，就知道下半世有個咁嘅人喺你身邊已經夠，就會諗唔想呢個人離開，點樣唔離開我呢？疫情下，唔係親屬係唔可以飛過去嘅，咁你明白啦！疫情下個名份好緊要。」

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