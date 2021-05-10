曾獲選十大傑青的關心妍和方力申，今日出席十大傑青選舉啟動禮。方力申去年鼓勵歐鎧淳參選，提議她找霍啟剛提名，但自己不會做提名人。曾在節目中自爆有玩交友的電話程式，方力申指事後即多了人加自己，他說：「原本得1、2個人，節目後至少11人加咗我，但佢哋主要問我係咪真係本人。」他表示為滿足自己雙魚座追求浪漫的性格而玩，他說：「睇吓可唔可以眾裏尋她，幻想一見鍾情。」不過他指緋聞女友陳瀅沒玩，續說：「唔使玩app可以直接同佢傾。」

沖涼拍片唔charm

近日疑似吳偉豪沖涼片段流出，方力申被問會否拍這類片展示有型？他說：「沖涼冇化妝一啲都唔charm。」近日谷德昭替方力申澄清，當奧運主持時跟葉璇在對稿，並非互寸，他說：「我有問番佢點解而家先講，又冇怪佢嘅，呢件事都算係我演藝事業嘅代表作。」

貼錢營運慈善基金

關心妍表示獲選後，一直多做公益事服務社會，主力以音樂治療患情緒病的小朋友。她一向落手落腳做，義務做唱歌老師，但疫情肆虐一年有多，坦言影響籌務經費，她說：「之前教唱歌營運基金，但疫情後只能做網上教學，而且堂數會減少。因為有好多開支，又要交租，有時都幾吃力，私人有拎錢出嚟營運機構。」幸得丈夫一直默默支持，出心出力幫忙為她解決問題，問到可會向政府申請資助？她怕申請手續煩複，並說：「有諗過申請，但要好多手續，而且唔易申請，搞得嚟不如自己做，頂唔到先申請，呢個遲一步先諗。」她更向多方面籌劃，以不同形式幫助弱勢社群，笑言向朋友「揼心口」減價幫忙，想找龔柯允和黃劍文教唱歌。

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