日本AV界天王清水健於2018年夏天與女作家伊藤春香（Hachu）組織幸福家庭，兩人在翌年9月榮升父母，展開人生新一頁。清水健由首席AV男優變成慈父，早前還推出新書《AV男優有可觀收入嗎？》，分享做男優的條件及辛酸史。「AV演員」昨日在Twitter突然打入日本流行榜，總共有超過1,500段關於「AV演員」的留言，清水健就貼上截圖解釋「AV男優」和「AV演員」的分別。

清水健在Twitter不屑「AV演員」打入流行榜，隨即留言「示威」指AV男優是會露出下體，但AV演員就不會露械。此外，清水健還在YouTube教授AV迷討好女性的脫衣方法，令伴侶對自己的好感度提升。清水健昨日上載一條40秒的短片，教授做愛時脫衣的三項秘訣，第一是要對女方的衣服表達感謝的心，做愛時要先讚美女方的衣服可愛才能將它除下。而第二是不能讓女方自己脫衣，心須望着對方的眼睛，心連心地為她除衫。至於最後就是完事後，要拾起地上的衣服，摺好放在枱面上，令對方覺得備受重視。

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