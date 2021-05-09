歷史是開放的，可以被後人任意詮釋改寫。三國人與事，不時被拍成戲，很多都有獨特角度，只是成不了一齣好戲。

撰文：月巴氏

1998年《超時空要愛》 談情要緊

最癲狂的三國改編。一個尋覓真愛的幹探、一對慘被離間的亡命之徒、一個平凡廟祝，以及一個誤闖90年代的關公，一同回到三國時代，卻懶理天下事，專心感情事宜，而且不分性別，因為愛一個人不是愛形相而是愛內在的元神……劉鎮偉寫了一個完全諗佢唔到的三國愛的故事。

2008年《三國之見龍卸甲》 兄弟視角

主角不是想當然的劉關張，而是趙雲（但戲裏人人都只會叫他趙子龍）。以大量虛構的人物和情節，述說趙雲一生，而視點，則放在一個虛構人物羅平安身上——他是趙雲結拜兄弟，但一直沒沒無聞，漸漸妒忌成為戰場英雄的好兄弟。李仁港繼續秉承對美術的執意追求，齣戲呢，普普通通。

2008年《赤壁》 規模最大

赤壁之戰，涉及太多人，吳宇森選擇了聚焦諸葛亮和周瑜身上，讓這對傳說中兩個只應活一個的天才，變成惺惺相惜，只恨識得太遲，yes，就像《喋血雙雄》的小莊和李鷹。難忘的還有林志玲的小喬（圖）和趙薇的孫尚香，其他人物，輕如雲煙。電影夠晒大規模，但只有規模。

2011年《關雲長》 迷失亂世

拍的是關雲長這個人，而不是被世人神化後的形象，於是麥兆輝莊文強給我們看見的，是一個在亂世心存忠義但徹底迷失的人，偏偏這麼一個人，交由甄子丹（圖）去演，當觀眾只想看當年的宇宙最強演繹戰神的強，我們只看到他的迷失疲弱。真正好看，是姜文演的曹操。