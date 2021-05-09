富二代「Leo」嘗試做導演，沒想到其電影作品出來有板有眼，獲不少人稱讚，所以近年他開拍一部大製作，想要網羅幾位大卡士演員演出都毫無難度。該齣大製作的第一男主角最初是想找魅力男「飛哥」演出，原本飛哥對Leo的想法頗欣賞，亦有興趣接演，但後來問Leo對手的演員是誰，Leo告訴他：「搵咗永樂，初步同佢傾過，佢係有意願接拍。」飛哥就興趣大減，決定等劇本全部出來再說。

過了約一個月，Leo再找飛哥告訴他劇本已完成，飛哥看完劇本後，隔日聯絡Leo，問他永樂是否已簽約，Leo說：「應該冇乜大問題，佢口頭上就話會接演。」沒想到這個回應，卻令飛哥拒絕接拍這部戲，飛哥好坦白告知Leo：「我唔想同永樂一齊合作，因為呢位演員好麻煩，我哋下次再合作啦！」由於Leo覺得自己與永樂已口頭上談妥，如果因為飛哥的問題而飛起永樂，他覺得於理不合，所以只好接受飛哥拒演這事實。

後來Leo向飛哥身邊人打聽，才知道飛哥不喜歡與永樂合作，主要是因為永樂演戲有些霸道，喜歡刻意搶戲，壓住對手來演出。而飛哥覺得與這類演員合作會很累兼有壓力，再加上對方有些躁狂，經常發脾氣罵身邊工作人員，這些毛病都令飛哥反感，所以飛哥知道對手是永樂後，選擇放棄該角色。Leo了解過後也不想再勉強，之後改邀遠在太陽國的「銀仔」演出，但導演萬萬沒想到，永樂得知飛哥辭演後亦反口不接，原來永樂一直以為可以和飛哥合作才答應演出，沒想到飛哥最後拒接，最後永樂亦以沒檔期拒演，氣得Leo半死。不過Leo冷靜下來後，反而覺得是好事，因為在未正式合作前看清楚實況，總好過合作後出現問題。

撰文：白露眉

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