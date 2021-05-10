MIRROR演唱會熱爆全城，出現一票難求情況，幾乎人人睇完都激讚12子演出精采，連Do姐睇完頭場都開咪大讚，有鏡粉雖然撲唔到飛，要去場館排隊買紀念品，以慰藉心靈。一連6場演唱會轉眼就到尾聲，門票仲越炒越貴，竟然炒至天價逾11萬，認真誇張！

今晚是第5場演唱會，有網站出售門票，A行靚飛竟然叫價$115,899，破盡張學友、劉德華、黎明、陳奕迅、王菲、鄭秀文、五月天、周杰倫等天王天后紀錄，果然後生可畏，香港財經作家「渾水」在社交網留言：「 有啲人覺得佢哋廢，捱唔到三年，我自己就唔係咁睇，本來我都係抱住一種比機會香港後生仔嘅態度，點知而家真係慢慢都鍾意咗佢哋。有人讚有人彈，市場會說話。$111,000張飛，呢個應該係亞洲天團嘅價錢吧？」

由於叫價太誇張，網民都議論紛紛，「11萬，我可唔可以買起MIRROR單獨對住我表演？唔使同你地共享」、「嗌到一億都得，有人買，成交到先係真實價錢」、「11萬一張飛太恐怖啦，呢場又唔係MIRROR生涯嘅最後一個場次」。

距離今晚開騷只剩數小時，這張逾11萬的天價門票仍未售出，反而明晚尾場的炒價較「便宜」，目前最高叫價是$11,589，另B行靚位$17,153已售出，比原價$1,280炒貴十倍。另有網民為求門票，分別提出用黎明頭場飛、周杰倫尾場飛換MIRROR飛，有網民留言指冇可能，另有網民就想排買黎明和周董飛。

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