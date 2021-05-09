商台高層兼旅遊達人謝茜嘉（嘉姐），前年11月到摩洛哥療分手情傷，卻在當地遇上真命天子Annouhi，二人於今年1月閃婚，她日前接受《蘋果》專訪，直指在疫症肆虐下，視老公為解憂靈藥。

謝茜嘉今年初突然閃婚，身邊朋友都被嚇了一跳，原來上天注定，當時正失戀的嘉姐到摩洛哥工作碰到真愛，認識從事建築材料生意的丈夫Annouhi，日前她接受《蘋果》訪問時笑說：「其實我去摩洛哥，本身係約咗我加拿大前男朋友去，我哋好早買咗機票，但中間鬧咗場大交，佢退咗機票冇話我知，然後我好快搵到個客，去拍旅遊節目，當時Annouhi做我哋導遊。」

「俾佢睇到我軟弱」

兩人相愛的過程甚為戲劇性，嘉姐說：「起初佢覺得我好寸、好憎我。有一晚喺沙漠睇星，我一生人都冇見過咁靚嘅星海，無端端好似開水喉勁喊，呢份軟弱俾當時嘅佢睇到，就好想保護我，主動問我做唔做佢女朋友。」文化差異也沒有成為兩人的障礙，嘉姐說：「佢坦率嘅性格係幫到件事，總之我哋核心冇變就得，佢會講，總之對我冇動搖、我哋仲係鍾意大家就得。」

對婚姻完全改觀

一場世紀疫情令嘉姐改變婚姻觀念，她說：「之前會覺得我需要拍拖未必需要結婚，如果要生小朋友先結。而旅行係我嘅藥物，有乜頭暈身㷫我都係要靠旅行，去完旅行就好似冇事，但其實只係食咗粒止痛藥，問題係冇解決到嘅。疫情初期心情好差，當時無論心情點差，只要同我老公傾個視像就會冇晒事，就知道下半世有個咁嘅人喺你身邊已經夠，就會諗唔想呢個人離開，點樣唔離開我呢？疫情下，唔係親屬係唔可以飛過去嘅，咁你明白啦！疫情下個名份好緊要。」

早前嘉姐為香港開電視拍攝旅遊節目《旅遊達人滯遊香港》，節目中嘉姐要到無人島拍攝，她說：「其實都驚嘅，但係有一種內在反思同感受。旅遊唔係等如食買玩，其實係點樣去豐富自己，旅遊係一種訓練，令到你喺唔同環境底下都可以適應。」