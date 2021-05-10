由韓國靚媽李寶英夥拍《天空城堡》金瑞亨擔正的tvN新劇《我的上流世界》於前日首播，第1集收視即以6.565%收視率打入tvN歷年劇集首播收視率Top 10。而昨日播出第2集，劇情回憶殺人案發生的兩個月前，身為孝元財團媳婦的金瑞亨一直隱藏重大秘密，原來她竟是女同性戀者，更一直忘不了戀人。雖然昨日一集劇情反轉，但谷不起收視，昨日一集更跌至6.017%，香港劇迷可於Netflix上追看。

預告背叛妻子

孝元財團的長女金惠華因為刁難職員而登上討論區，傳媒要求曾屬大明星的二媳婦李寶英接受訪問來交換阻止醜聞流出，李寶英遭追問兒子的問題，最終坦白兒子非親生。至於身為李寶英兒子家庭教師的玉子妍，滿懷目的來到孝元財團的大宅，她更時刻都找機會誘惑李寶英的老公李賢旭，預告李賢旭有機會受不住誘惑而背叛李寶英。

向藝秀晶傾訴

至於金瑞亨從女管家沒收的手機中發現偷拍片段，當中竟然包括自己和戀人被拍的片段，一直隱藏秘密的金瑞亨因壓力爆燈，於是向「艾瑪修女」藝秀晶傾訴，並坦白了自己的戀人正是同性。

翻摷昔日訪問

而韓媒翻摷金瑞亨昔日受訪的內容，原來金瑞亨一直想飾演本身有丈夫，但心內卻喜歡女人及出軌女人的角色，如今她終於如願飾演背叛老公的同性戀角色。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）