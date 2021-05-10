23歲日本男星伊藤健太郎去年10月因發生交通意外後不顧而去被捕，雖然最後不被起訢，但卻形象盡毀。健太郎本月初首次現身電視節目接受訪問，但卻被劇集製作的工作人員指他藉口多多，完全沒有真心反省的感覺。日媒《女性自身》近日還爆料指健太郎得把口，更曾經拒絕到寺廟修行改過自新。

伊藤健太郎於本月1日上TBS電視台節目受訪，他當時表示很後悔未能停車，又指現時每日都會向工作相關的人謝罪。不過，原定與健太郎合作拍劇的工作人員就指，健太郎連受訪也沒有事前通知，而謝罪的日程亦要遷就他的時間。另外又有電視台工作人員爆料：「正因為他突然爆紅，發生意外的時候他變得不可一世。為了改善這種本性，原本打算讓他到寺院削髮修行，但他卻認為沒必要而拒絕。」雖然健太郎被寸爆沒有真心改過，但有指他已經隨時準備復出，有電影工作人員就透露：「聽說已經有劇集找他工作，車禍前決定演出的電影亦將會開拍，而且這部電影是由名導演執導，適合他作為復出之作。」

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