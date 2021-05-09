今年42歲的導演周顯揚，2009年憑電影《殺人犯》打響名堂，早前他接受《蘋果》訪問時，透露去年疫情下，與編劇太太杜緻朗同時為《真．三國無双》、《我們永不言棄》做後期及籌備新戲，適逢太太懷孕，兩人險壓力爆煲，他說：「一時間幾樣嘢加埋，令佢好辛苦，尤其去年我哋為咗維持公司，要搬到較細寫字樓。太太懷孕後期因為個肚重，要企喺度寫劇本。當時我好心痛，都有壓力、內疚，太太最終爆濕疹，我亦有皮膚問題，大家都好大壓力。」幸好互相扶持下跨越重重障礙。

帶大女開工

《真．三國無双》現正上映，周顯揚說拍攝時曾帶大女周令昂在身邊，因為不想因工作忽略照顧女兒，但今年3月細女出生，未來因為疫情，應該不會帶她周圍飛︰「嗰陣唔想離開個女太耐，所以就犧牲香港返學時間，帶埋外父同外母一齊去幫手睇住。其實小朋友三、四歲時有外遊經驗都好，佢𠵱家敢於表達自己，好多嘢講，八婆嚟！」他指不憂心學習方面女兒會比同齡小朋友差，又指女兒對電影完全沒興趣，反而想做科學家。女兒的出生更影響了他的拍攝風格，不像早年的《殺人犯》及《大追捕》較暗黑，反而會講有出路、有鼓勵的訊息。

整港式美食

周顯揚愛與演員共同進退，拍攝《真．三國無双》時，不少演員在攝氏近50度高溫孭着幾十磅盔甲，周顯揚亦有客串一角和大家「血戰沙場」，他說：「親自落場好處係感受吓演員個角度，明白佢哋同個鏡頭嘅關係，對導演部戲好有幫助。我好想了解佢哋嘅世界，之前我會陪埋佢哋訓練打拳，剃頭都試過幾次。」細心的他亦親自下廚，煮咖喱雞翼及煲靚湯慰勞大家，原來他怕大家離港太久，會掛念家鄉美食，才靈機一觸大搞「周仔記」，製作港式美食。

提到古天樂被刺傷眼睛縫八針，周顯揚指拍戲受傷有時難預計︰「我當時好驚，佢竟然話拍埋先，話部機器租返嚟好貴，我梗係堅持要佢收工，好在吉人天相。」

撰文：祖李