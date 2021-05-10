樂壇改朝換代，人氣爆燈的MIRROR九展騷一票難求，尾場騷門票更被瘋炒至逾23萬元一張，鏡粉狂呼叫偶像進軍紅館，而紅館一直是歌手的夢想舞台，有消息指MIRROR會接手楊千嬅放棄的紅館聖誕跨年檔期，據知花姐已為MIRROR入紙申請12月18至1月5日的檔期，扣除搭台和拆台的日子，估計MIRROR首踏紅館最少可開十場，不過現仍要等紅館批文，最快要月尾才知結果。

紅館的聖誕跨年黃金檔期，過往一直由巨星級歌手霸佔，惟因社會運動、疫情關係等各種因素，已連續4年開唔成，被指為「邪門檔期」，包括2017年劉德華在泰國拍廣告墮馬受傷，跨年騷延至2018年舉行，惟期間因失聲要腰斬7場騷；2019年陳奕迅演唱會因社會運動取消，2020年楊千嬅演唱會因疫情取消，延至今年千嬅最終放棄檔期。

除了人氣組合MIRROR外，據知首踏紅館的歌手還有AGA（江海迦）和方皓玟，消息指AGA計劃於明年1月中或1月尾開騷，緊接MIRROR演唱會之後舉行，AGA原定於去年4月3及4日舉行《Round Midnight Live 2020》紅館演唱會，惟因疫情宣佈取消，而方皓玟原定去年4月10及11日的紅館騷，亦因疫情關係取消，現疫情稍退，據知兩女已重獲批期，實現開紅館騷的夢想。

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