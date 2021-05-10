由韓國女星朴寶英孖徐仁國主演的奇幻愛情劇《某一天滅亡來到我家門前》今晚首播，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。新劇講述網路小說編輯卓東景（朴寶英飾）意外和神與人類之間的管理者「滅亡」（徐仁國飾）扯上關係，二人在這段僅只有百天的緣份中，找到了人生意義。

互笠高帽

徐仁國和朴寶英首次合作，兩人日前在發佈會上互笠高帽，徐仁國大讚拍檔朴寶英是天才演員：「她真是演得很好，我在她身上學到很多。」朴寶英則笑指：「徐仁國和我預想的差不多，長得特別調皮，我第一次見到這麼喜歡開玩笑的人。」同時表示二人默契程度達到滿分。

重達190磅

事實上，本身唱歌出身的徐仁國憑人氣劇《回答吧！1997》彈起，年幼時曾經練過合氣道、摔跤和拳擊，健碩身形令他一度重達190磅，令想入行的他被一眾經理人公司拒諸門外，後來他為了減肥，一度絕食、扣喉，更幾乎患上厭食症。

幸好徐仁國之後一改極端減肥方法，利用運動及餐單作減肥，早餐以蘋果和蛋白為主、午餐食生菜沙律、晚餐則吃番茄和豆腐。減肥期間謝絕澱粉質，最終成功甩掉46磅，保持143磅的標準身形。

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