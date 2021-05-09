不少藝人近年都趁母親節宣佈懷孕喜訊，岑杏賢去年11月底低調嫁加籍金融才俊張嘉俊，她昨日亦趁母親節在Ig貼相，宣佈陀B五個月。已故賭王何鴻燊四房孻仔何猷君與內地名模老婆奚夢瑤，昨日也在社交網宣佈已懷有第二胎。奚夢瑤前年10月生下第一胎，當時四太梁安琪揚言新抱最少要生三個，看來這位新抱好聽話，三年抱兩。

多位藝人近年選擇在母親節宣佈懷孕消息，包括2016年的鍾嘉欣、2017年的胡杏兒、2018年的台灣金曲歌后魏如萱及台灣演員謝依霖，去年則有開電視主播李麗珊等，同樣選擇在母親節報喜。昨日母親節正日照例喜訊連連，何猷君與奚夢瑤、去年嫁人的岑杏賢也不約而同在這天宣佈喜訊。

猷君：地位又要下降

現年26歲的猷君與大他六年的老婆奚夢瑤於前年結婚，同年10月誕下兒子何廣燊，為賭王添首名男內孫，兒子名字中的「燊」更是賭王的禮物，將自己的名字給長孫繼承。昨日奚夢瑤在微博貼出一張媽咪視角的照片，見到猷君教囝囝廣燊獻花給她，另一張照片則是兩束鮮花，奚夢瑤留言謂：「以後母親節就可以收兩束花啦。」預告明年將有多一名子女慶祝母親節，宣佈再度懷孕。而猷君則轉發老婆的照片，還搞笑留言：「我的家庭地位又要下降了！」

奚夢瑤前年誕下廣燊後，有傳她獲四太贈送五億豪宅作獎勵，而四太當時去醫院探望新抱及孫仔，接受傳媒訪問時，揚言所有仔女都要生三個，奚夢瑤相隔一年多即陀B，看來是聽話新抱。其實上月有內地傳媒拍到，猷君陪同太太奚夢瑤到私家醫院作檢查，當時已傳出奚夢瑤再大肚；而奚夢瑤上月初出席活動時，被發現上圍升cup及小腹微隆，被指孕味濃，不過二人當時沒有作任何回應，直至昨日母親節才正式報喜。

另一位準媽咪則是港姐出身、現年32歲的岑杏賢，她去年11月底低調簽紙嫁加籍金融才俊張嘉俊（Kelvin），當時她表示不急於生B，不過相隔近半年，昨日岑杏賢在Ig貼出與老公的合照，宣佈懷孕已經五個月。其中一張相中見到岑杏賢靠在老公Kelvin身上，幸福滿瀉，Kelvin則輕吻太太額頭，一臉寵愛。只見岑杏賢的肚子已經相當明顯，但手臂亦是纖幼，似乎未有因陀B而增磅太多。

岑杏賢分別以中英雙語留言講心情，她寫道：「今日主角係我……肚裏面五個月的BB！我同老公等待做好BB詳細檢查，知道各方面一切正常，先分享呢一份喜悅！」岑杏賢又指自己的心境因為懷孕而改變不少，幸有媽咪陪伴和教導，她說：「一日未真正當媽媽，都未能夠體會到，由懷孕開始，心態上、身體上帶來的各種變化！呢一份奇妙旅程，好多謝我媽媽，你絕對是我最大的榜樣、最大的驕傲！未來日子，還有很多東西向你學習，向唔同媽媽學習！」

暫停拍劇專心養胎

岑杏賢今次陀B收得相當密實，日前她才與一班好姊妹朱千雪、蔡思貝和楊秀惠為湯洛雯慶祝生日，不過她們公開當日的照片，幾乎都只可以見到岑杏賢的上半身，不過岑杏賢身穿黑衣加外套，相片中看不出她懷孕的蛛絲馬迹。不過，岑杏賢一直在處境劇《愛．回家之開心速遞》戲份頗重，但上月初有觀眾指有一周沒見過岑杏賢，其後她的拍檔歐瑞偉更在劇中指岑杏賢飾演的Icy要到美國半年，當時已曾傳出岑杏賢是因為陀B要暫別劇組專心養胎。至於跟岑杏賢差不多日子結婚的舊愛袁偉豪，與老婆張寶兒則尚未有喜訊傳出。對於懷孕情況，奚夢瑤與岑杏賢至截稿前未有回覆。